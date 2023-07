Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmeni olacak!

"Ladybird" ve "Küçük Kadınlar" gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Greta Gerwig, yeni çekilecek Narnia Günlükleri filmi için hazırlık yapıyor. Barbie filmiyle büyük ses getiren Greta Gerwig, Narnia Günlükleri için yönetmen koltuğuna oturacak.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Gerwig, C.S. Lewis'in Narnia Günlükleri (The Chronicles of Narnia) adlı kitap serisini yeniden beyazperdeye taşıyacak.

Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği bildirildi. Filmlerin, Netflix'te yayınlanacağı iddia ediliyor.

NARNIA GÜNLÜKLERİ KONUSU NEDİR?

Narnia Günlükleri, kurgusal bir yer olan Narnia'da geçmektedir. Narnia, hayvanların konuşabildiği, büyünün ve sihrin gerçek olduğu ve iyiyle kötünün birbirleriyle savaştığı bir dünyadır. Hikâyedeki ana karakterlerin çoğu, bilinen Dünya'dan farklı şekillerde Narnia evrenine geçmiş olan küçük çocuklardır.