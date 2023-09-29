Harry Potter filmlerinde Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon hayatını kaybetti

Harry Potter filmlerinde Profesör Albus Dumbledore karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Sir Michael Gambon 82 yaşında hayata veda etti. Gambon'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve son nefesini de orada verdiği belirtildi.

Acı haberi Michael Gambon'un eşi Anne Miller ile oğlu Fergus yaptıkları bir açıklamayla duyurdu. Son nefesini ailesinin yanında verdiği belirtilen oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gördüğü de açıklandı.

Televizyon, sinema ve tiyatroda 60 yıllık kariyeri bulunan Gambon dört kez Bafta ödülünü almıştı.

Gambon, sinema endüstrisine yaptığı katkılar için 1998’de şövalyelik ve Sir unvanını almıştı.

Çocukluğunda İngiltere vatandaşı da olan aktör, sinema sektöründe “Büyük Gambon” olarak tanınıyordu.