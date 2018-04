Bazı filmler vardır, hayatınıza bir çentik atar, gelir ama geçmez. Bir anı yaşarken, aklınızın köşesinden size seslenir, “Eskiden olsa böyle yapacaktın ama şimdi beni hatırla ve artık böyle yapma!” Yapmazsınız, yapamazsınız!

Yazı: Mürsel Çavuş



AŞK HER YERDE

(LOVE ACTUALLY-2003)

Yıllardır devam eden ilişkinizde, sevgiliniz size hala evlenme teklif etmediyse bu sizi sevmediği anlamına gelir mi? Sevdiğiniz kız, en yakın arkadaşınızla evlenmişse ve siz bu mutluluğu bozmak istemiyorsanız, aşkınızı kendinizce yaşamaya devam eder misiniz? İngiltere başbakanı iken koca popolu asistanınıza aşık olma hakkınız olamaz mı? Dilini hiç bilmediğiniz birisine bağlanıp, onu tutkuyla sevebilir misiniz? Henüz 5-6 yaşlarındayken kendinizden büyük bir kızı seviyorsanız aşkınız konusunda ne kadar cesur olabilirsiniz? Richard Curtis, yazdığı ve yönettiği filmde tüm bu soruları soruyor insana… Fragmanda ise, “Sen benim için mükemmelsin” diyen biri… Filmin insanı can evinden vuran repliği bu işte! Film boyunca ‘All you need is love’ şarkısının koro eşliğinde nakaratı çalıyor; ‘love… love… love…’ Film bittiğinde, ‘Aşk konusunda daha cesur olmam lazım’ diyor insan kendine. Sonra da ‘Şimdiye kadar ne yaptım, bundan sonra ne yapmalıyım’ sorgulamaları başlıyor. Kocaman bir yüreğiniz varsa aşk sizi her yerde, her koşulda bulacak, bundan emin oluyorsunuz.