Bu hafta vizyonda gerilim filmleri hakim... Korku-gerilim türünün ustası James Wan imzası taşıyan 'Işıklar Sönünce' ve kadrosunda Selma Ergeç ile Selim Bayraktar'ın da olduğu bir Kazıklı Voyvoda hikayesi 'Kanlı Girdap', haftanın en iddialı yapımları...

İşte 6 yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

Işıklar Sönünce

David F. Sandberg'nin yönettiği filmde Teresa Palmer, Gabriel Bateman, Billy Burke ile Alexander DiPersia rol alıyor.

“Lights Out/Işıklar Sönünce”nin yapımcısı ve korku-gerilim türünün ustası James Wan “Hepimiz karanlıktan çok ürkeriz” diyor ve ekliyor: “Çocuklar olarak, dolapta ya da yatağın altında bir şeylerin saklı olduğundan eminizdir ve bu duygu bizimle kalır. Evrensel bir şeydir bu. Filmimiz gerçekten de bu basit konsept üzerine kurulu; işin zekası ve eğlencesi de işte burada.”

Çocukluğunda ışıklar söndüğünde yaşadığı korkuları artık geride bıraktığını düşünen Rebecca, erkek kardeşinin de ışıklar kapalı olduğu zaman benzer bir şeyle karşılaştığını açıklamasının ardından çocukken yaşadığı kötü anılarla yeniden yüzleşir. Işıklar sönmüştür bir kere...





Kanlı Girdap

Başrollerini Selma Ergeç ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı, çok uluslu kadrosunda Gianni Capaldi, Natalie Burn, Guillermo Ivan ve Larry Wade Carrell'ın yer aldığı "Kanlı Girdap" izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Loris Curci ve Barry Keating'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Patricio Valladares var. Romanya'dan İstanbul'daki Garipçe köyüne uzanan dehşet verici hikayesiyle korku filmi severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen film, Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Vlad Tepes'in kayıp mezarını bulmaya çalışan bir ekibin, kendini bambaşka bir efsanesinin içinde bulmasını anlatıyor.

Hatırla

Katıldığı birçok festivalden ödül almış sayısız filme imza atan Atom Egoyan'ın yönettiği filmin başrollerinde Dean Norris, Martin Landau ile Bruno Ganz var.

Dokunaklı hikayesiyle öne çıkan dram ve gerilim türündeki filmin konusu şöyle:

"Hafızasıyla ilgili sorunlar yaşayan yaşlı Zev, kaybettiği karısı Rurh'un yasını tutmaktadır. Karısına verdiği intikam sözü onu hayatta tutan tek güçtür. Zev, bakımevindeki arkadaşı Max'in de yardımı ile Max ve kendi ailesini Auschwitz toplama kampında katleden ve kaçak olarak yaşayan esrarengiz adamı bulmaya ve öldürmeye yemin eder. Ancak Zev'in bilmediği tek şey en büyük düşmanının kendi hafızası olduğudur."