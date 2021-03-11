İşte Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve baş rolünde Burcu Biricik'in oynadığı 'Camdaki Kız' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Taksim İstiklal Caddesi’nde ilk tanıtımı çekilen Camdaki Kız dizisi, gerçek bir aşk hikayesini konu alıyor.
Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisinin ilk tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
CAMDAKİ KIZ DİZİSİ TANITIM FİLMİ
CAMDAKİ KIZ DİZİ KADROSU
Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız yakında Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.