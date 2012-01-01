Jennifer Lawrence ile Bradley Cooper yeniden bir arada

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Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper'ın son filmi ''Serena''nın post prodüksiyon aşamaları tamamlandı

Yönetmen Susanne Bier’in 2012 yılının ilkbaharında çekimlerine başladığı ancak 18 aylık post prodüksiyon aşaması daha yeni biten filmi “Serena”dan görseller yayınlandı. Filmde, son yıllarda bir çok kez izlediğimiz, kamera önü uyumu oldukça iyi olan ikili Jennifer Lawrence ile Bradley Cooper yeniden bir araya geliyor. Amerika içerisinde dağıtımcı arayan filmin, 2014 yılı içerisinde gösterime girmesi bekleniyor.