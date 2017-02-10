“Elli Ton” fenomeninin ikinci bölümü olan "Karanlığın Elli Tonu" 10 Şubat 2017’de vizyona giriyor.

Jamie Dornan ve Dakota Johnson, tüm dünyada çok satan “Elli Ton” fenomeninin ikinci bölümü olan "Karanlığın Elli Tonu"na Christian Grey ve Anastasia Steele rolleriyle dönüyor.

2015’in tüm dünyada 560 milyon dolar hasılat yapan gişe rekortmeni filmdeki olayların üzerinden gelişen yeni bölüm 10 Şubat 2017’de vizyona giriyor ve sizi daha karanlık bir tona geçmeye davet ediyor.



Yara almış olan Christian Grey, tedbirli Ana Steele’in hayatına geri dönmesi için çabalarken, Ana Steele ona bir şans daha vermeden önce bir anlaşma yapmak ister. İkili güven oluşturmaya ve dengeyi bulmaya başlarken Christian’ın geçmişindeki karanlık figürler, çiftin birlikte bir gelecek kurma umutlarını yok etmeye kararlı bir şekilde etraflarını sarar.







Filmde ayrıca Grinin Elli Tonu’ndan gelen Oscar ödüllü Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Victor Rasuk, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Rita Ora ve Max Martini ile ekibe yeni katılan Oscar ödüllü Kim Basinger, Bella Heathcote ve Eric Johnson da rol alıyor.



