Blake Lively'nin oynadığı 'Karanlık Sular' ve Los Angeles'ta modellerin sırlarla dolu dünyasını konu alan 'Neon Şeytan' haftanın en iddialı yapımları...

Bu hafta sinema salonlarında biri yerli 7 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri;

Karanlık Sular

Jaume Collet Serra'nın yönettiği filmde, Blake Lively, Oscar Jaenada, Brett Cullen ile Sedona Legge gibi isimler rol alıyor. Film, tek başına sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğrayarak kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalan genç bir kadının ölüm-kalım savaşını anlatıyor.

Kıyıdan çok az bir mesafe açıkta bir kayanın üzerinde mahsur kalan filmin kahramanı Blake Lively, “Bu film sizi ilkel bir düzeyde yakalıyor” diyor ve ekliyor: “Burada söz konusu olan şey hayatta kalma gücü, irade gücü. Senaryoyu okuduğumda, ‘O durumda ben ne yapardım?’ diye düşündüm. Nancy’nin hayatta kalmak için verdiği mücadele gerçekten inanılmaz.”



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Neon Şeytan

Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone vee Bella Heathcote'un rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda 'Drive' filminin sansasyonel yönetmeni Nicolas Winding Refn bulunuyor. Korku ve gerilim türündeki son filmi, Los Angeles'ta modellerin sırlarla dolu dünyasını mercek altına alıyor.

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Kurtarıcı

Steven C. Miller'in yönettiği filmin başrollerinde Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, Summer Altice ile Sam Medina yer alıyor. Aksiyon türündeki film özetle şöyle: "Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor

adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir

örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde

örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim

araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye

yönlendirileceği tehdidinde bulunulur. Bu esnada Prag'da CIA için analiz

sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak

yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören

Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek

başına mücadeleye girişir."



Emanet

Emre Yalgın'ın yönettiği filmin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Turgay Aydın, Umut Karadağ, Koray Şahinbaş ve Elena Viunova var. Polisiye-aksiyon türündeki film, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan bir gencin, sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile giriştiği mücadeleyi anlatıyor.



Kabustan Gelen

Mike Flanagan'ın Jeff Howard ile yazdığı ve yönettiği korku ve gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Kate Bosworth, Thomas Jane, Annabeth Gish ve Dash Mihok gibi isimler yer alıyor. Film, sessiz ve sakin bir yaşam sürerken evlat edinmeye karar veren bir çiftin, evlat edindikleri çocuğun uyku problemi olduğunu ve uykuya daldıktan sonra gördüğü rüyaları gerçek hayata yansıttığını öğrenmeleri sonrasında bu problemi çözmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Hayran

Maneesh Sharma'nın yönettiği Hint yapımı dram ve gerilim türündeki filmde Shahrukh Khan, Ileana D'Cruz, Diya Shah, Zachary Coffin ve Paul Blackwell rol alıyor. Film, Bollywood'un en büyük starlarından bir tanesine takıntı derecesinde hayranlık duyan ve ona fiziksel olarak da çok benzeyen bir gencin, yaşadığı şehir olan Delhi'deki bir yetenek yarışmasını hayranlık duyduğu starın taklidini yaparak başarıyla kazanması ve bu başarısını idolüyle paylaşmak için Mumbai'ye gitmeye karar vermesinin ardından başına gelen olayları anlatıyor.

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

'Çılgın Hırsız' ve 'Minyonlar'ın başarılı yönetmeni Chris Renaud'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki filmin senaryosu Brian Lynch, Cinco Paul ve Ken Daurio'a ait. Film, sahipleri her gün okula ya da işe gittikten sonra evcil hayvanların,

sürdükleri hayatı eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Filmin orijinal seslendirmelerini Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart ve Tara Strong'a ait.