Medcezir'de heyacan dorukta!

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Medcezir yeni bölümüyle yine nefes kesecek

Fenomen dizi Medcezir 29. bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star Tv ekranlarında olacak. Reyting sıralamasındaki birinciliğini kimselere kaptırmayan dizi, yeni bölümüyle yine oldukça ses getirecek. Medcezir'in yeni bölümde sürpriz gelişmeler bitmezken, Yaman ve Mira birbirlerine daha çok yakınlaşıyorlar. İşte 29. bölümün özeti:

Ada’nın varlığı Yaman’la Mira’nın ilişkilerinde görmezden geldikleri en büyük sorunu gün yüzüne çıkarır. Mira’nın öfkesine karşı Yaman’ın tek savunması aşkı olur. Mira birlikte geçirdikleri aylardan sonra, Yaman’ın kabuğunun altında sakladığı romantik adamla tanışır. Kenan’ın yerini sağlama almak için oynadığı oyun, Selim’in hamleleriyle kimsenin tahmin edemeyeceği boyutlara ulaşır. Kenan’ın ardında bıraktığı kıvılcım bir anda alev alır.

