Kadın kahramanları merkeze alan çok özel film ve dizilerden bir liste oluşturduk. Bu film ve dizilerin merakınızı kamçılayacak önemli noktalarına değindik.

Renkli, güçlü, karmaşık, her problemin üstesinden gelebilecek kadın kahramanlar. Onları beyaz perdede ve ekranda izlemek büyük keyif. Bir yandan özdeşleşirken bir yandan da kendimizi daha iyi anlamamızı sağlıyorlar. Kadınları merkeze alan yapımlardan çok özel film ve diziler seçtik. Spoiler vermeden merakınızı kamçılayacak önemli noktalarına değindik. İşte kadın kahramanların başrolde arzı endam ettiği dizi ve filmler…





Kayıp Kız



Nick ve Amy görünüşte mutlu bir evliliği olan bir çift. Bir sabah Amy ortadan kaybolur ve Nick bu olanlara bir anlam veremez. Üstelik Amy’nin ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak tek şüpheli de kendisi görünmektedir. Nick, Amy’yi aramaya başlar. Böylece mutlu görünen evliliklerinin bütün defoları da ortaya çıkar. Film bir ilişkinin iki tarafı olduğunu ve ancak iki taraftan dinleyince hikâyenin eksiksiz ve tam olacağının çok güzel bir örneği. Filmin ilk yarısı kadının bakış açısıyla anlatılırken, ikinci yarısı erkeğin bakış açısıyla anlatılıyor. Ters köşe sevenlerin kaçırmaması gereken bir film. Soluksuz izleyecek, zaman zaman Nick’in, zaman zamansa Amy’nin yanında yer alacaksınız ve karar vermeye çalışırken aklınızdan şu sorunun geçip duracak: Aşk için neler yaparım?







Lucy



Lucy eğlenmeyi seven genç bir kadındır. Daha yeni tanıştığı Richard’ın başına açacağı işlerden habersizdir. Richard’ın çalıştığı uyuşturucu şebekesinin eline düşen Lucy’nin vücuduna sentetik bir uyuşturucu yerleştirilir ve kurye olarak kullanılır. Ancak olaylar raydan çıkar, Lucy’nin vücudundaki uyuşturucu patlayıp kanına karışmaya başlar. Bundan sonra Lucy’nin yavaş yavaş beynini kullanma kapasitesi artar. Film insan beynini tam kapasite kullansaydı ne olurdu sorusunu cevaplayan sahneleriyle müthiş bir hayal gücü şöleni. İnsanın amacı ne? Tüm algıları açık olduğunda zaman ve mekan ortadan kalktığında insanın var oluşunun amacı ne olabilir? Cevabı filmin senaristi ve yönetmeni olan Luc Besson veriyor. Luc Besson insanlığın serüvenini anlatırken bir kadın kahramanı seçmiş olması da takdire şayan.







Good Girls



Banliyöde yaşayan 3 kadın. Beth, Ruby ve Annie. Hepsinin çocukları ve geçim sıkıntısı var. Ruby’nin kızı hasta. Annie’nin oğlunun velayetini alması için iyi bir avukat tutması şart. Beth ise sorumsuz ve kendini aldatan kocası yüzünden yaşadıkları evi kaybetmek üzere. Bıçak kemiğe dayanmış durumda. Süpermarketi soyacaklar başka yolu yok. Ama daha önce hiç soygun yapmamış kahramanlarımız başlarını mafyayla daha azılı bir belaya sokarlar. Artık kendileri de çete olmuştur. Ev kadınlığını hafife alamayın, ev kadınlarını da. Ev kadınları çocukların bakımı, ev işleri ve sorumsuz kocalarla uğraşırken mafyayla mı baş edemeyecek? Bu üç kadının değişen hayatını izlerken dokunaklı hikayelerine kayıtsız kalamayacaksınız. Peşlerini bir türlü bırakmayan aksiliklerden sonra yakalanmamalarını tüm kalbinizle isteyeceksiniz.







Glow



Ruth bir türlü oyunculuk kariyerinde istediği noktaya gelemiyordur. En iyi arkadaşı Debbie’yle ise araları açılmıştır. Ruth ve Debbie iki düşman olmuşlardır. Ruth bir Amerikan Güreşi televizyon programının çekimleri için seçmelere gittiğinde yine başarısız olacaktır ki Debbie’yle ringde kavgaya tutuşur. Gerçek bir kavga. İşte sahnede istenen performans… Seçmeler tamamlanır. Ruth ve Debbie artık Glow’un iki rakip yıldızıdır. Birbirinden renkli kadınların kendini var etme mücadelesi Glow. Amerikan Güreşiyle hiç alakası olmayan kadınların hem televizyon programını hem de kendilerini ayakta tutma hikayelerinin aksak, komik ve dramatik yanlarını sevmeden edemeyeceksiniz.





