Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'den ilk set fotoğrafı

Netflix'e çekilmekte olan Another Self dizisinde başrolleri paylaşan Murat Boz ile oyuncu Tuba Büyüküstün'den ilk set fotoğrafı geldi.

Murat Boz, Instagram'dan Another Self dizisi kadrosu ile birlikte Alaçatı'da çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa Murat Boz ve Tuba Büyüküstün hayranlarından çok sayıda beğeni geldi.

ANOTHER SELF DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Okul arkadaşı olan ve hala en yakın arkadaşlar olarak hayatlarına devam eden üç kadının hikayesine odaklanacak dizide, içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişecek ve sonraki süreç izleyicilere aktarılacak. Bu karakterin adının Sevgi olduğu biliniyor ve Büyüküstün tarafından canlandırılması bekleniyor.

ANOTHER SELF DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda adı geçen Tuba Büyüküstün, Murat Boz ve Seda Bakan'a sevilen oyuncular Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış da eşlik edecek. Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, Burcu Alptekin yönetmen koltuğunda oturacak. Çekimlere yakın zamanda başlanması ve dizinin en geç 2022 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Tuba Büyüküstün de daha önce #anotherself etiketiyle Ayvalık'tan fotoğraf paylaşmıştı

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