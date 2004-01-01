Yönetmen Fede Alvarez son derece şiddetli ve sürprizli bir korku filmi olan 'Nefesini Tut' ile hedefi 12'den vururken; 'Star Trek Sonsuzluk'ta Atılgan ve mürettebatının epik yolculuğu devam ediyor.

Sinema salonlarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor. Korku, gerilim, macera, dram, animasyon... Bu hafta sinemaseverleri her türden film beyaz perdede bekliyor. İşte haftanın filmleri;

Nefesini Tut

Başarılı yönetmen Fede Alvarez'in yönettiği gerilim türündeki filmin başrollerini Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto ve Stephen Lang paylaşıyor. Film, gözleri görmeyen varlıklı bir adamın evine hırsızlık amacıyla girerken hayatlarının en mükemmel silahlı soygununu gerçekleştirip, kolayca kaçacaklarını düşünen bir grup arkadaşın, giriştikleri işin hiç de planladıkları gibi gitmemesi üzerine düştükleri zor durumu anlatıyor.





Star Trek Sonsuzluk

Gene Roddenberry'nin ortaya çıkardığı ve 2009'da J.J. Abrams tarafından yeniden çekilen dünyaca ünlü Star Trek serisinin yeni filmi "Star Trek Sonsuzluk", bu kez Justin Lin'in yönetmenliğinde sinema perdesine geri dönüyor. Merakla beklenen serinin başrollerinde John Cho, Simon Pegg, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Anton Yelchin, Sofia Boutella ve Idris Elba gibi başarılı isimler var. Filmde, Atılgan ve mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşı karşıya buluyor.

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Oyun

Yönetmen koltuğunda Henry Joost ve Ariel Schulman'ın oturduğu filmin

senaryosunu Jeanne Ryan'ın romanından esinlenen Jessica Sharzer yazdı.

Gerilim türündeki filmin başrollerinde Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade, Miles Heizer, Colson Baker ve Juliette Lewis bulunuyor. Film, lise son sınıf öğrencisi genç bir kızın kendini her davranışı bilinmeyen izleyici grubu tarafından manipüle edilen online bir oyunun içinde bulmasını anlatıyor.



Suikast

Dennis Gansel'in yönettiği; Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones ile Michelle Yeoh'un oynadığı aksiyon ve gerilim türündeki filmin konusu şöyle: "İlk filmdeki maceralarından sonra Arthur Bishop (Jason Statham), suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina (Jessica Alba) çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir."

Saraybosna'da Ölüm

Bosna-Hersek ve Fransa ortak yapımı dram türündeki filmin başrollerinde Jacques Weber, Snezana Vidovic, Izudin Bajrovic ve Vedrana Seksan rol alıyor. "Tarafsız Bölge", "Bir Hurdacının Hayatı" gibi filmlerle tanınan yönetmen Danis Tanovic'in Bernard-Henri Levy'nin "Hotel Europa" adlı eserinden esinlenerek Saraybosna'da bir otelde çektiği film, izleyiciye iç içe geçmiş farklı hayat hikayeleri ve bakış açıları sunuyor.

Sevimli Kedi İş Başında 2

Andres Couturier'in yönettiği animasyon türündeki filmin Türkçe seslendirmeleri Fatih Özacun, İlham Erdoğan, Özgür Özdural, Ali Çorapçı ve Sinan Divrik'e ait. "Top Cat" serisinin ikinci filmi, kötülük yapmadan "Bay Dev" karakterinden

kurtulmaya çalışan "Sevimli Kedi"nin maceralarını anlatıyor.

