Onlar da her şeye karşı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

‘Mandıra Filozofu’ filminden esinlenen ünlüler nelere karşı olduklarını açıkladı.

Birol Güven’in yazdığı, Müfit Can Saçıntı’nın başrolünü üstlendiği ‘Mandıra Filozofu’, 4 Nisan’da vizyona girecek. “Her şeye karşı” sloganıyla seyirciyle buluşacak olan film, ünlü isimleri de harekete geçirdi. Ümit Erdim, Mandıra Filozofu’nun her şeye karşı olmasına karşı olduğunu söylerken; Berat Yenilmez, “Emniyet kemeri kullanmayanlara karşıyım!” diyor. Filmden esinlenen diğer ünlüler de nelere karşı olduklarını açıkladı:

Kıvanç Baran Arslan: Karşının taksisine karşıyım!

Beste Bereket: Vicdansızlığa karşıyım!

Aşkın Şenol: Karşı olan her şeye karşıyım!

Derya Şensoy: Yalana karşıyım!

Atılay Uluışık: 10 gün tatil için 350 gün çalışılmasına karşıyım!

Şoray Uzun: Sevenlerin ayrılmasına karşıyım!

Arif Erkin Güzelbeyoğlu: Düzenbazlara karşıyım!

Vural Çelik: Pintiliğe karşıyım!

Zeynep Anıl Tatdıran: Şiddete karşıyım!

Pelin Öztekin: Olmadığım filmlere karşıyım!

Gamze Gözalan: Göz yaşı döktürmeye karşıyım!

Begüm Öner: Saygısızlığa karşıyım!

Ayberk Atilla: Güzel konuşurken felsefeye başlanmasına karşıyım!