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Onlar da her şeye karşı!

‘Mandıra Filozofu’ filminden esinlenen ünlüler nelere karşı olduklarını açıkladı.
Birol Güven’in yazdığı, Müfit Can Saçıntı’nın başrolünü üstlendiği ‘Mandıra Filozofu’, 4 Nisan’da vizyona girecek. “Her şeye karşı” sloganıyla seyirciyle buluşacak olan film, ünlü isimleri de harekete geçirdi. Ümit Erdim, Mandıra Filozofu’nun her şeye karşı olmasına karşı olduğunu söylerken; Berat Yenilmez, “Emniyet kemeri kullanmayanlara karşıyım!” diyor. Filmden esinlenen diğer ünlüler de nelere karşı olduklarını açıkladı:
Kıvanç Baran Arslan: Karşının taksisine karşıyım!
Beste Bereket: Vicdansızlığa karşıyım! 
Aşkın Şenol: Karşı olan her şeye karşıyım! 
Derya Şensoy: Yalana karşıyım! 
Atılay Uluışık: 10 gün tatil için 350 gün çalışılmasına karşıyım! 
Şoray Uzun: Sevenlerin ayrılmasına karşıyım!
Arif Erkin Güzelbeyoğlu: Düzenbazlara karşıyım! 
Vural Çelik: Pintiliğe karşıyım! 
Zeynep Anıl Tatdıran: Şiddete karşıyım! 
Pelin Öztekin: Olmadığım filmlere karşıyım! 
Gamze Gözalan: Göz yaşı döktürmeye karşıyım! 
Begüm Öner: Saygısızlığa karşıyım! 
Ayberk Atilla: Güzel konuşurken felsefeye başlanmasına karşıyım!
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