‘Mandıra Filozofu’ filminden esinlenen ünlüler nelere karşı olduklarını açıkladı.
Birol Güven’in yazdığı, Müfit Can Saçıntı’nın başrolünü üstlendiği ‘Mandıra Filozofu’, 4 Nisan’da vizyona girecek. “Her şeye karşı” sloganıyla seyirciyle buluşacak olan film, ünlü isimleri de harekete geçirdi. Ümit Erdim, Mandıra Filozofu’nun her şeye karşı olmasına karşı olduğunu söylerken; Berat Yenilmez, “Emniyet kemeri kullanmayanlara karşıyım!” diyor. Filmden esinlenen diğer ünlüler de nelere karşı olduklarını açıkladı:
Kıvanç Baran Arslan: Karşının taksisine karşıyım!
Beste Bereket: Vicdansızlığa karşıyım!
Aşkın Şenol: Karşı olan her şeye karşıyım!
Derya Şensoy: Yalana karşıyım!
Atılay Uluışık: 10 gün tatil için 350 gün çalışılmasına karşıyım!
Şoray Uzun: Sevenlerin ayrılmasına karşıyım!
Arif Erkin Güzelbeyoğlu: Düzenbazlara karşıyım!
Vural Çelik: Pintiliğe karşıyım!
Zeynep Anıl Tatdıran: Şiddete karşıyım!
Pelin Öztekin: Olmadığım filmlere karşıyım!
Gamze Gözalan: Göz yaşı döktürmeye karşıyım!
Begüm Öner: Saygısızlığa karşıyım!
Ayberk Atilla: Güzel konuşurken felsefeye başlanmasına karşıyım!