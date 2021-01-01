Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan 'Prensim' ve uzun zamandır dönüşü beklenen 'Hayalet Avcıları' vizyonda.

Bu hafta sinema salonlarında 5 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Mon Roi: Prensim

Her aşk, zaman içerisinde bir enkaza dönüşmez mi? Ödüllü yönetmen Maïwenn’in son filmi, bildiğiniz aşk filmlerine pek benzemiyor. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan film; acı ve özlem, tutku ve ihanet arasında gidip gelen fırtınalı ve sıra dışı bir ilişkiye odaklanıyor. Bir tarafta düzenli hayatıyla istikrarlı bir avukat olan Marie-Antoinette, diğer tarafta ise karizmatik, özgür ruhlu, kadın avcısı Georgio. İdealize edilmiş bir aşk mefhumunu ve beyaz atlı prens kavramını sorgulayan film, klişelerden uzak durarak bir ilişkinin duygusal türbülanslarını son derece cesur bir şekilde perdeye taşıyor. Filmin başrollerinde Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel ile Isild Le Besco var.





Ghostbusters: Hayalet Avcıları

Paul Feig'in yönettiği; Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon ve Leslie Jones'un rol aldığı film, yeni karakterleriyle uzun süredir beklenen geri dönüşünü yapıyor. İlk filmden 30 yıl sonra başarılı yönetmen Paul Feig tarafından çekilen film, 1984'te Dank Aykroyd ve Harol Ramis tarafından yazılan ve Ivan Reitman'ın yapımcılığını üstlendiği "Ghostbusters: Hayalet Avcıları" filminden uyarlama.

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Jason Bourne

Matt Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander ile Vincent Cassel'in oynadığı film, aksiyon meraklılarının ilgisini çekecek türden. Matt Damon'ın en ikonik rolüne geri döndüğü ve CIA'in ölümcül eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan "Bourne" serisinin yeni bölümünde yönetmen koltuğunda Paul Greengrass oturuyor. Matt Damon 'Jason Bourne' karakterini canlandırdığı filmde, geçmişindeki tüm gizli sırları deşifre etmeyi ve bu duruma gelmesine neden olan her şeyi açığa çıkarmayı kendine görev edinen eski bir CIA ajanı olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.



Eyvah Annem Dağıttı

Başrollerinde Mila Kunis, Kristen Bell ve Kathryn Hahn, Christina Applegate ve Jada Pinkett Smith'in rol aldığı filmin yönetmenliğini Jon Lucas ve Scott Moore yaptı. Komedi türündeki film, çocukları için her şeyin en doğrusunu ve iyisini yapmaya çalışan bir grup annenin, tüm kurallardan sıkılıp kendileri için bir dizi çılgınlık yapmaya karar vermesinin ardından, kendilerini "mükemmel anne" olmaya çalışan kadınlarla mücadele içinde bulmalarını anlatıyor.

Şeytanın Oyuncakları

Padraig Reynolds'ın yönettiği filmde Christopher Wiehl, Kym Jackson, Tina Lifford, Samantha Smith ve Kennedy Brice gibi isimler rol alıyor.

Korku türündeki filmin konusu şöyle: "Güney Amerika'da yaygın olarak kullanılan 'şeytan oyuncakları', insanların kötülüklerini anlatıp bu oyuncakları atmasıyla kötülük ve günahlardan da kurtulmasına aracı olduğuna inanılan eşyalardır. Polis memuru Matt, öldürdüğü bir seri katilin evinde bu oyuncakların bulunduğu bir kutuyla karşılaşıp onu yanına alır. Ancak kutu yanlışlıkla kızının eline geçer, annesinin dükkanında kendi yaptığı takıları satan küçük kız, yaptığı takılarda bu oyuncakları da kullanır. Ne var ki bu oyuncakları alan insanlarla birlikte Chloe, şeytani bir kötülüğün etkisi altına girerek etraftakilere saldırmaya başlar. Matt'in hem kızının hayatını kurtarmak, hem de kasabadaki kaosu sonlandırmak için çok az

zamanı vardır."

