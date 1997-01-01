'Rambo' geri dönüyor!

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Rambo serisi 5. filmi ile beyaz perdeye geri dönüyor

Stallone’nin hem yazıp hem oynayacağı bu yeni film ile seriyi yeniden canlandırmayı amaçladığı söyleniyor. 2009 yılında gösterime girmesi planan Rambo 5 sonradan çeşitli nedenlerden dolayı rafa kaldırılmıştı. Ardından efsanevi filmi diziye dönüştürme çalışmalarına ağırlık verilmiş; fakat bu girişimden de net bir sonuç alınamamıştı.



Film eleştirmenlerinden Stallone’nin donuk oyunculuğu sebebi ile olumsuz yorum alsa da, Rambo karakteri tüm zamanların en çok sevilen film karakterlerinden biri olmaya 1982 yılından beri devam ediyor. Cehennem Melekleri serisiyle birlikte 80’ler aksiyon anlayışını yeniden günümüze taşımayı başaran 67 yaşındaki Ameirkalı aktör Stallone, filmde tek başına ordulara kafa tutan bir Vietnam Gazisi’ni canlandırıyor. Karakterin asıl amacı ise haksızlıklarla mücadele etmek. Stallone, Empire dergisinin 1997 yılındaki Ekim ayı sayısında Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı sıralamasında 92. sırada yer almıştı. Rambo film serisinin 6 filme tamamlanması bekleniyor.