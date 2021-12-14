Salı günü ekranlarda hangi diziler var?

Dizi izleyicileri tarafından tercih edilen Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Türk dizilerinin en çok yayınlandığı kanalların başında geliyor. Her güne bir dizi sığdıran kanallar, güçlü oyuncu kadrolarıyla adeta birbiriyle yarış yapıyor. Hatta kemik izleyici kitlesi oluşturan diziler o günü kendi günü ilan ediyor. Biz de sizin için diziseverlerin en çok sevdiği günlerden biri olan salı günü, 'hangi kanalda hangi dizi var?' araştırdık. İşte salı günü dizileri listesi...

2021 SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Atv - 20:00 Destan

Trt1 - 20:00 Masumlar Apartmanı

Kanal D - 20:00 Transformes Kayıp Çağ (film)

Fox Tv - 20:00 Mahkum

Kanal 7 - Emanet

Star TV - Sana Söz (Final)

Show TV - Güldür Güldür Show

Peki, destan hangi dönemi anlatıyor, konusu ne? Dizi 8. yüzyılda, İslam öncesi dönem Orta Asya'yı işliyor. ATV'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çin, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Perslerin yer aldığı coğrafyada Türk boyları birbirine düşmüştür. Dizinin 1. bölümü için şu tanıtım yer alıyor: "İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır. Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!"

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah),yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci’nin yaşadığı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye (Ezgi Mola), Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır. Han’ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Zeynep Farah Abdullah) gördüğü o ilk anda değişerek aşık olacak ve Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır.

Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.

Diğer yandan mutlu bir evliliği olduğuna inanan genç kadının hayatı programında işlediği bir vakanın kocası Erdem ile alakalı olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur.

Elif'in kocası Erdem, başarılı bir avukat olmasının yanı sıra karısından da sakladığı sırları vardır. Elif'in yolu emniyet amiri Ömer'e düşer Öner, güvenilir bir emniyet mensubudur ve Elif ile güven üzerine kurulan ilişkisi zamanla aşka dönüşür.

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