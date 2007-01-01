Dakota Johnson, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts'ın rol aldığı 'Sen Benimsin' tutku dolu bir ilişki sarmalını; Nicolas Cage ve Elijah Wood'un rol aldığı 'Vurgun' 2 polisin maceralarını anlatıyor.

Gerilim, macera, dram, aşk... Bu hafta sinemaseverler için her türden film vizyonda. İşte 9 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...



Vurgun

Alex Brewer ile Benjamin Brewer'ın yönettiği filmin başrollerinde Nicolas Cage ve Elijah Wood yer alıyor. Sıkıcı idari işlerde görevli iki polis memuru olan Waters ve Stone, tesadüfen uyuşturucu operasyonuyla ilgili bir bilgiye rastlarlar. Bu iki arkadaş paranın kaynağını bulabilmek için harekete geçer. Özenli bir araştırmadan sonra ulaştıkları ipuçları onları sandıklarından çok daha tehlikeli bir durumun içine sokar.





Sen Benimsin

Dakota Johnson, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Luca Guadagnino üstleniyor. Film, yönetmen sevgilisiyle Sicilya'nın güneyinde tatil yapan bir rock yıldızının, huzurlu ortamlarının eski sevgilisi ve sevgilisinin kızının adaya gelişiyle bozulmasını ve kıskançlık, tutku ve erotizm dolu bir ilişki sarmalının herkes için tehlikeli sonuçlar doğurmasını anlatıyor.





Evrim

Yalnızca kadınların ve erkek çocuklarının barındığı bir adada, annesiyle birlikte yaşayan 10 yaşındaki Nicolas, bir gece annesini sahile kadar takip eder ve gördükleri karşısında büyük bir şok yaşar. Ancak gördükleri, kabusun sadece başlangıcıdır… Lucile Hadzihalilovic’in yönettiği korku ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Max Brebant, Roxane Duran, Julie-Marie Parmentier var.





Yaz Kampı

Diego Boneta, Jocelin Donahue ve Maiara Walsh'un rol aldığı korku gerilim türündeki "Yaz Kampı"nın yönetmen koltuğunda "İyi Uykular" kitabının yazarı Alberto Marini var. Film, eğlence ve yeni deneyimler arayan Amerikalı dört gencin, yurt dışında geçirecekleri ilk yaz kampı için Avrupa'yı seçmeleri sonrasında başlarına gelen tuhaf olayları ve kaynağının ne olduğunu bilmedikleri bir enfeksiyona karşı hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor.

Warcraft

World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapımın yönetmen koltuğunda Duncan Jones var. Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Rob Kazinsky ve Daniel Wo'nun rol aldığı film fantastik-aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Senaryosu Charles Leavitt ve Duncan Jones tarafından yazılan film, izleyicilere dünyaların çatıştığı destansı bir macera sunacak.



Benim Çılgın Düğünüm 2

Kirk Jones'un yönettiği filmde Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris, Michael Constantine ve Lainie Kazan rol alıyor. Senaryosunu Nia Vardalos'un kaleme aldığı devam filminde, Portokalos ailesi bir kez daha bir Yunan düğünü için seyirciyle buluşuyor.

Şeytanın Çocukları-El Ebyaz

Oya Köksal ve Vedat Dikmetaş'ın yönetmenliğini yaptığı korku türündeki "Şeytanın Çocukları-El Ebyaz"ın başrollerinde Merve Sevi, Fırat Çöloğlu ve Balamir Emren yer alıyor. Senaryosu Alper Kıvılcım tarafından kaleme alınan film, arkeoloji

çalışmaları yapan bir ekibin yaşadıklarını anlatıyor.

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Arama Motoru

Atalay Taşdiken'in yönettiği; Mehmet Çiğdem, Mahmut Uyanık, Rahim Yalçın ve Musa Çınar'ın rol aldığı film bir Anadolu kasabasında çoğunlukla doğaçlama olarak çekildi. Her biri kendileri için yaşamsal değerdeki bir şeyi arayan bir avuç insanla bu arayışları paraya dönüştüren girişimci ruhlu bir gencin öyküsünü anlatan filde rol alan oyuncuların hepsi amatör.



Sokak Köpekleri: Bal ile Betty

Fedai Çakır'ın yönettiği filminde Toygun Ateş, Fedai Çakır, Sinem Göz, Yiğit Türken ve Esila Sönmez rol alıyor. Sokağa bırakılan iki köpeğin önce üç kardeş, daha sonra mahalledeki çocuklarla ilişkilerini ve yetişkinlerin köpeklere bakış açılarını anlatan film, sokak köpeklerinin kendilerinden beklenmeyen şeyleri başarmalarını anlatıyor.