Sosyal medya en mükemmel çifti seçti

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Sosyal medya kullanıcıları ‘Kara Para Aşk’ın başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’i, Tv’nin yeni mükemmel çifti ilan etti

Ekranların yeni dizilerinden‘Kara Para Aşk’ kısa süre içinde milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Tuba Büyüküstün’ün ‘Elif’, Engin Akyürek’in ise ‘Ömer’ karakterlerini canlandırdığı diziyi izleyenler, iki başrol oyuncusunun uyumundan da çok etkilendi. Dizinin yayınlandığı çarşamba günleri sosyal medyada özellikle bu iki oyuncu ve uyumları hakkında pek çok yorum yapılıyor. Birçok izleyici, iki oyuncu için ‘Yılın en mükemmel çifti’ yorumunu yapıyor.

''Sizi izlemek büyük zevk''

‘Tuba Büyüküstün, Türkiye’nin en güzel kadını. Engin Akyürek de bakmaya doyamadığım… İşte mükemmel çift’, ‘Engin ve Tuba gerçekten de şiir gibi. Mükemmel çiftimizin arasında artık aşk kıpırtıları da başlıyor’ ve ‘Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün iyi ki varsınız, sizi izlemek büyük bir zevk. Mükemmelsiniz’ gibi yorumlar yapan izleyiciler, dizinin temposunu ve oyunculuk kalitesini öve öve bitiremiyor.