The Americans 3. sezon onayı aldı!

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Soğuk savaş dönemini konu alan The Americans, 13 bölümden oluşacak 3. sezon onayını aldı

Başrollerini Keri Russell, Matthew Rhys ve Noah Emmerich' in paylaştığı The Americans, 3. sezon için onay aldı.

FX Network ve FX Production’dan Nick Grad ve Eric Shrier 3. sezon onay müjdesini verdikten sonra şunları söyledi; “The Americans artık FX için bir imza şöleni haline geldi, Joseph Weisberg harika bir senaryo çıkarmaya devam ediyor. Oyuncularımız Keri Russel ve Matthew Rhys ve Noah Emmerich çok güzel performans sergiliyorlar. Bu yüzden biz bu karakterlerin hikayesi devam ettiği için çok mutluyuz” dedi. 3. sezon onayı ile ilgili Joseph Weisberg diğer senarist ekibini vurgulayarak; “Yapım ekibindeki arkadaşlarımız Dan Sackheim, Mary Rae Thewlis ve Rusya’da ki yardımcılarımız ile birlikte 3. sezon için çok heyecanlıyız. Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği böyle destek verseydi gerçekten çok farklı bir savaş olurdu” dedi. Ayrıca dizi, Amerika Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülü’nde iki dalda aday gösterildi. Şu anda devam eden ikinci sezonuyla da iyi eleştiriler almaya devam ediyor.