Vikingler gösterime girdiği andan itibaren, dizi müdavimleri arasında bir Ragnar fırtınasıdır gidiyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Vikings’in en gözde oyuncularından kendisi. Aslında dizide canlandırdığı karakterin aksine çok uzak diyarlardan, Avustralya’dan Hollywood’a transfer olan Fimmel, televizyon dizisi Tarzan’la adını duyurdu ama önceleri Calvin Klein’ın iç çamaşırı modeliydi.

Kısa süre önce Warcraft’ta izlediğimiz yakışıklı oyuncu rol arkadaşları arasında da mütevazı tavırlarıyla çok seviliyormuş. “Reklam kampanyalarında ya da ekranda görünen ben değilim aslında, özel ışık oyunlarına ve bilgisayar efektlerine şükürler olsun” diyen Fimmel’ı bu yıl üç yeni filmiyle izleyeceğiz.

