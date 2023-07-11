Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega uçakta yaşadığı tuhaf olayı anlattı

Wednesday dizisi 2022 Kasım ayında Netflix kütüphanesinde yerini aldı ve o zamandan bu yana Netflix'in en çok izlenen en popüler dizilerinden biri. Bu dizi ile birlikte başrol oyuncusunu Jenna Ortega tüm dünyada tanınan bir yıldız haline geldi. The Hollywood Reporter'a konuşan 20 yaşındaki oyuncu, hayranlarıyla zaman zaman tuhaf olaylar yaşadığını anlattı.

"İzleyenler arasında yaşlılar da var, gençler de. Birkaç garip uçak hikayem oldu. Dün bir uçaktan inerken uçuş görevlisi topuz yaptığı saçını açınca aslında iki örgü halinde olduğunu gördüm. Sonra da perçemini indirdi ve 'Bunu bana siz yaptırdınız' dedi."

Ortega, Netflix'te rekorlar kıran dizinin ikinci sezonunda yapımcı olarak da yer alacak. Amerikalı oyuncu, Wednesday'in korku yönüne ağırlık verme kararı alındığını ve ikinci sezonda romantik konulardan vazgeçileceğini belirtmişti.

Wednesday 2. sezon ne zaman?

Yaklaşık 6 ay önce Netflix, Youtube üzerinden 2. sezon duyurusunu kısa bir video ile yapmıştı. Fakat hala yeni sezonun ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Kasım ayında sekiz bölümle platforma giriş yapan dizinin 2. sezon duyurusu için hazırlanan tanıtım videosunda Ortega’nın popüler dansı dahil dizinin viral olan tüm sahneleri kısaca birinci sezondan görüntüler hızlıca akıyor. Ortega’nın “Son birkaç haftadır av oldum… Uykularım kaçtı ve internette milyonlarca kez taklit edildim. Resmen işkenceydi. Teşekkür ederim.” sözlerinin ardından Netflix, “Tüm dünyada olay yaratan dizi geri dönüyor” ile videoyu kapatıyor ancak tarih bilgisi gelmiyor.