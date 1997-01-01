Bodrum Masalı’nda Rana karakteriyle izlediğimiz Zehra Yılmaz’a en sevdiği filmleri sorduk.

SİYAH KUĞU (Black Swan)



Yönetmen: Darren Aronofsky Yapım yılı: 2011 Natalie Portman’ı çok seviyorum, oyunculuğuna aşığım. Baleye çocukluğumdan beri hayranım. Bu film de bir balerinin hırsını ve tutkusunu çok iyi anlatıyor.

TITANIC (Titanic)



Yönetmen: James Cameron Yapım yılı: 1997 Çok güzel bir film, ne zaman izlesem kendimi Kate Winslet’ın yerine koyarım ve Leonardo DiCaprio ile oynadığımı hayal ederim.

ROMA’YA SEVGİLERLE (To Rome with Love)



Yönetmen: Woody Allen Yapım yılı: 2012 Woody Allen aşığıyım; sanatını, dilini, anlatımını çok seviyorum. Bir gün filmlerinden birinde oynamayı çok istiyorum.