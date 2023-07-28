Susuz kalmanıza ve ekstra susamanıza sebep olabilecek 8 yiyecek

Yediğiniz yiyeceklerin de hidrasyon durumunuz üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini biliyor muydunuz? Bazı yiyecekler, kendilerine su ve/veya elektrolitler (vücudun suyu düzenlemesine ve dolaşımına yardımcı olur) ekleyerek genel hidrasyonumuza katkıda bulunurken, diğerleri aslında dehidrasyon etkisine sahip olabilir ve bu kayıpları telafi etmek için telafi etmemizi gerektirebilir. Ama bir gıdayı susuz bırakan nedir ve sizi daha fazla susuz bırakabilecek başlıca suçlulardan bazıları nelerdir? Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin...

Hidrasyon Neden Önemlidir?

Vücudumuzun çoğu, en az yüzde 60'ı sudan oluşur ve bu ana makro besin maddesi olmadan düzgün çalışamayız. Suyun sağlığımız ve vücut fonksiyonlarımız üzerindeki faydalarından sadece bazıları şunlardır:

Beyin hücrelerinin birbirleriyle etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak

yağlama derzleri

yağlama derzleri Vücudun detoks yapmasına ve atıklardan kurtulmasına yardımcı olmak

Tükürük üretimini, sindirim düzenliliğini, sağlıklı bağırsak bakteri canlılığını teşvik etmek ve kabızlığı önlemek

Vücut ısısının düzenlenmesi

Vücuttaki nemli dokuları, özellikle de deriyi, gözleri, burnu ve ağzı korumak - bu koruyucu bariyerleri dış etkenlerden veya tahriş edici maddelerden korumak

Hücrelerimize oksijen taşınmasını kolaylaştırmak

Besin metabolizmasına ve emilimine yardımcı olmak

Sağlıklı karaciğer ve böbrek fonksiyonunun teşvik edilmesi

Omurilik gibi merkezi sinir sisteminin yapılarını korumak

Tüm bunları bilerek, susuzluğun vücudu birçok cephede nasıl olumsuz etkileyebileceğini tahmin edebilirsiniz . Vücudunuzun gün boyunca tuvalete gitmek, terlemek ve hatta nefes almak da dahil olmak üzere boşaltım sistemlerimiz yoluyla su kaybetmesi tamamen doğaldır. Susuz kalmayı önlemenin, suyun tüm bu önemli işlevlerini korumanın anahtarı, gün boyunca kaybettiğinizden daha fazla sıvı tüketmenizi (ve nemlendirici gıdaları seçmenizi) sağlamaktır.

İlginçtir ki, susuzluk hissetmek aslında biraz susuz kaldığınızın ilk ipucudur. Dehidrasyonun daha ciddi semptomları arasında baş dönmesi, baş ağrısı, migren, uykusuzluk, beyin sisi, yorgunluk, olağandışı ruh hali değişimleri, azalmış bağışıklık, gaz, şişkinlik, kabızlık, koyu renkli idrar ve daha az idrara çıkma yer alır. Aşırı dehidrasyon, tehlikeli derecede düşük kan basıncı seviyelerine, nöbetlere ve hatta böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Bununla birlikte, tipik olarak, bu seviyedeki dehidrasyona yalnızca ciddi hastalık veya hidrasyon olmadan alışılmadık derecede uzun süreli yorucu egzersiz nöbetleri gibi hafifletici koşullar neden olur.

Susuz Kalmaya Sebep Olabilecek Gıdalar

İşte mevcut en yaygın susuz gıdalardan bazıları:

1. Ultra İşlenmiş Gıdalar

İster patates cipsi, ister donmuş paketlenmiş yemekler, fast food veya en sevdiğiniz çikolata olsun, ultra işlenmiş gıdalar mevcut en susuz seçeneklerden bazıları olabilir. Lezzetli olmalarına rağmen, bu yiyecekler ABD genelinde sodyum ve ilave şeker alımının (aslında onları bu kadar lezzetli yapan şey de budur) ve bazı durumlarda protein alımının çoğunu oluşturur. Kurutucu besinlerin bu kutsal üçlüsü, süper işlenmiş seçenekleri, günlük hidrasyon hedeflerinizin kurnaz sabote edicileri haline getirmek için bir araya geliyor.

2. Şarküteri Etleri

Lezzetli ve uygun öğle yemeği seçenekleri olmasına rağmen, şarküteri eti ve sağlığımız söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken epeyce kırmızı bayrak var. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından uyarıldığı gibi, bunlar gibi işlenmiş etler yalnızca kanserojen olarak kabul edilmekle kalmaz, aynı zamanda tipik olarak sodyumla da yüklenir (ve bazen ilave şekerlerle tatlandırılır), bu da onları vücudunuz için susuz kalmaya hazırlar. Jambon ve pastırma özellikle dikkatli olunması gerekenlerdir. Bir hindi veya rosto biftek sandviçine karşı koyamıyorsanız, bu et parçalarını evde kızartıp dilimlemek ve en sevdiğiniz sandviç malzemeleriyle tadını çıkarmak için harika bir alternatif. Ayrıca, yerel kasap veya bakkal şarküteri tezgahından "doğal" dilimlenmiş tavuk veya hindi (ilave aroma içermeyen veya en azından düşük sodyum seçenekleri olan) isteyebilirsiniz.

3. Turşu

Turşu da oldukça susuz bırakan bir besindir. Bunun nedeni, sodyum ile yüklenme eğiliminde olmalarıdır. Neyse ki, bu tuzlu darbeyi azaltmaya yardımcı olabilecek ve iştahınızı tatmin ederken hidrasyon hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek daha düşük sodyum çeşitleri mevcuttur.

4. Soya sosu

Soya sosu, en karşı konulamaz umami lezzetini sunar, ancak ne yazık ki, ağzına kadar sodyumla dolu olduğu için, hidrasyon söz konusu olduğunda bizim için pek bir şey yapmaz. Daha düşük sodyum çeşitleri mevcut olsa da, bunlar bile idealden çok daha fazla sodyum içerir, bu da zaten susuzsanız veya gerçekten hidrasyonu hızlandırmaya çalışıyorsanız, bu tuzlu çeşniyi azar azar tüketmenizi sağlar.

5. Tatlılar

İster rafine şeker ister yapay tatlandırıcılarla yapılmış olsunlar, kurabiye, kek, dondurma gibi tatlılar ve daha fazlası susuz kalmaya katkıda bulunabilir. Bunun nedeni, eklenen şekerin vücudun sıvıları atmasına neden olurken, bazı şeker ikamelerinin aslında ishale yol açabilmesi ve bu da bizi değerli su depolarımızdan gerçekten çalabilmesidir.

6. Kuşkonmaz (Aşırı tüketildiğinde)

Kuşkonmazın son derece sağlıklı bir sebze olduğunu ve hidrasyon üzerindeki etkileri hakkında fazla stres yapmanıza gerek olmadığını söyleyerek başlayalım. Ancak teknik olarak konuşursak, idrar söktürücü olan yüksek düzeyde asparajin içerir. Bu bahar sebzesi sadece çişinizin kokmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuza daha da fazla üretmesi için sinyal verir.

7. Enginar

Kuşkonmazda olduğu gibi, sevilen enginar lif, vitaminler ve mineraller gibi sağlığı destekleyen besinlerle doludur ve genel olarak yemek için mükemmel bir sebzedir. Ayrıca kuşkonmaz gibi, asparajin oranı yüksektir ve idrar söktürücü bir gıda olarak kabul edilir. Bununla birlikte, çok azımız belirli bir günde hidrasyon durumumuzu gerçekten bozacak kadar enginar yeriz.

8. Pancar

Bu listedeki diğer iki sebzeye benzer şekilde, pancar besinle doludur. Bununla birlikte, en yüksek oranda bulunduğu besinlerden biri, sıvıların vücuttan atılmasına yardımcı olduğu bilinen potasyumdur (uygun miktarlarda iyi ve gerekli bir şey). Bu, en sevdiğiniz pancar suyunun neden tuvalete diğer içeceklerinizden daha sık koştuğunu çok iyi açıklayabilir. Bu yüzden unutmayın, ne kadar sık idrar boşaltımı yaparsanız, bu sıvıları yenilemek için o kadar çok sıvı almanız gerekir.