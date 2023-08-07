Sütyeninizi ne sıklıkta ve nasıl yıkamalısınız? İç çamaşırı uzmanı açıkladı

Sütyenlerin nasıl temizleyeceği, uzun süredir insanları ikiye bölen bir konu. Ancak onları her gün yıkamak, uzun süre giymek ve hatta o zaman en iyi nasıl temizleyeceğiniz arasında kararsızsanız, size tavsiyelerde bulunan bir uzman var.

Sütyenleri yaklaşık 180 kullanımdan sonra değiştirmek gerekiyor

Next giyim mağazasında iç çamaşırı teknolojisi uzmanı olan Georgina Bibby, sütyenlerinizi ne sıklıkta yıkamanız gerektiğini ve onları nasıl saklamanız gerektiğini açıkladı ve biraz "ilgiye değer bir ilginin" onların daha uzun süre dayanmasını sağlayacağını ekledi.

"Bu, giyen kişiye ve günlük aktivitelerinize bağlı olacaktır, ancak sutyeninizi her iki ila üç kullanımdan sonra yıkamak, uyulması gereken iyi bir genel kuraldır" diyor.

Sütyenlerinizi korumanın yanı sıra eskilerini de değiştirmelisiniz. Genel kural, sütyenleri yaklaşık 180 kullanımdan sonra değiştirmektir.

Georgina ayrıca iç çamaşırlarınızı yıkama sırasında nasıl güvende tutacağınızı da açıkladı: "Pek çok sütyen hassas malzemeden yapılır ve çok fazla yıkandığında diğer giysilere de takılabilir."

Sütyenleri kurutucudan uzak tutmak gerekiyor

"Sütyeninizi yıkarken, sütyeninizi korumak ve çamaşır makinenizde bükülmesini ve dolaşmasını önlemek için bir file giysi çantası kullandığınızdan emin olun."

"Soğuk suyla hafif bir döngüde yıkamak, kurutucudan kaçınmak ve havayla kurumaya bırakmak ve onları kıvırmak yerine düz bir şekilde saklamak, sütyenin şeklini ve kalitesini korumasını sağlayacaktır."

Ancak bazıları için, uzun ve zor bir günün ardından eve geldikten sonra sutyen temizlemek muhtemelen akıllarından en uzak olanıdır.

Geçen yıl, Avustralyalı Renee Hogan sütyenini haftada yalnızca bir kez yıkadığını açıkladığında bir tartışmayı ateşledi .

Başka bir kullanıcı, sütyenini yıkamadan önce 'birçok kez' giydiğini açıkladı ve iç çamaşırlarının 'hiçbir zaman açıkça kirli görünmediğini' ve 'herhangi bir koku' tutmadığını' da sözlerine ekledi.

Bu kadınların alışkanlıkları, bazıları tarafından para biriktirmek için gibi

görülebilir, ancak nedeni ne olursa olsun, Georgina, uygulamanın uzun vadede sütyeninize mal olabileceğini öne sürüyor.

"Bir kadın sütyeninin ortalama kullanma süresi 5 buçuk yıl"

Georgina, "Sütyeninize biraz şefkatli ve sevgi dolu bir özen göstermek, onun keyfini çok daha uzun süre çıkarabileceğiniz anlamına gelir" diyor.

Ama şunu ekliyor: "Araştırmamız sütyen istifçilerinden oluşan bir ulus olduğumuzu gösteriyor.

"Bir kadın sütyeninin ortalama kullanma süresi 5 buçuk yıl ve Birleşik Krallık'ta yaklaşık bir milyon kadının 20 yaşından büyük bir sütyeni var."

Sırt bandının esnemesi, kupların esnemesi, kumaşın hasar görmesi, görünür elastik iplikler ve giyerken genel rahatsızlık dahil olmak üzere sütyeninizin aşırı kullanıldığını gösteren işaretlere dikkat edin.