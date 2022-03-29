Twenty Five Twenty One dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım
Twenty Five Twenty One, 2 Şubat 2022’de yayınlanmaya başlayan 2022 yapımı Güney Kore dizisi. Dizinin yönetmenliğini Jung Ji Hyun üstlenirken, senaryosunu Kwon Do Eun kaleme aldı. Peki Twenty Five Twenty One dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım
Yönetmenliğini Jung Ji Hyun'un üstlendiği, senaryosunu Kwon Do Eun'un kaleme aldığı Twenty Five Twenty One, 2 Şubat 2022’de yayınlandı. Toplam 16 bölümden oluşan dizi, romantik ve dram türünde yer alıyor. Dizi 3 Nisan 2022’de yayınlanan bölümü ile yayın maratonunu tamamlayacak. Peki Twenty Five Twenty One dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım
Twenty-Five, Twenty-One Konusu
1998'de Asya ekonomik krizi zamanında geçen Twenty-Five, Twenty-One (2022) dizisinde, Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) 23 yaşında muhabir olduktan sonra Asya Oyunları için bir spor muhabiri olarak iş bulur. Asya Oyunları'nda çalışırken Na Hee Do (Kim Tae Ri) adında bir eskrim sporcusu ile tanışır. Felaketin eşiğinde olan bir toplumda 22 ve 18 yaşlarında ki Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) ve Na Hee Do (Kim Tae Ri) ilk beklenmedik karşılaşmalarını yaşarlar. Ancak 23 ve 19 yaşlarına geldiklerinde birbirlerine zarar verirler. Sonraki yıl kaybettikleri güvenlerini yeniden kazanarak 25, 21 yaşlarında birbirlerine aşık olurlar. Dizinin ismi birbirlerine aşık oldukları yaşlarından gelmektedir.
Twenty-Five Twenty-One Oyuncuları
Nam Joo Hyuk dizide USB spor muhabiri olan Baek Yi Jin karakterini canlandırıyor. Baek Yi Jin 23 yaşında muhabir olduktan sonra bir gizemi ortaya çıkarmak için makyaj sanatçısı ve koruma olarak çalışmaya başlar.
Kim Tae Ri, eski bir eskrim sporcusu olan Na Hee Do karakterini canlandıroyor. Lise eskrim takımında yarıştıktan sonra milli takıma seçilen ve uluslararası bir eskrim sporcusu olan Na Hee Do altın madalya sahibi bir eskrim dahisidir.
Diğer Oyuncular:
Bona / Go Yu Rim
Choi Hyun Wook / Moon Ji Woong
Lee Joo Myung / Ji Seung Wan
Bang Eun Jung / Lee Da Seul
Joo Bo Young / Lee Ye Ji
Moon Woo Bin / Kang Ji Soo
Seo Jae Hee / Shin Jae Kyung
Kim Hye Eun / Yang Chan Mi
Choi Min Young / Baek Yi Hyun
Choi Myung Bin / Kim Min Chae
So Hee Jung / Seung Wan'nın annesi
Park Jung Pyo / Yi Jin'nin amcası
Twenty-Five Twenty-One fragmanı