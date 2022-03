Yönetmenliğini Jung Ji Hyun'un üstlendiği, senaryosunu Kwon Do Eun'un kaleme aldığı Twenty Five Twenty One, 2 Şubat 2022’de yayınlandı. Toplam 16 bölümden oluşan dizi, romantik ve dram türünde yer alıyor. Dizi 3 Nisan 2022’de yayınlanan bölümü ile yayın maratonunu tamamlayacak. Peki Twenty Five Twenty One dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım

Twenty-Five, Twenty-One Konusu

1998'de Asya ekonomik krizi zamanında geçen Twenty-Five, Twenty-One (2022) dizisinde, Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) 23 yaşında muhabir olduktan sonra Asya Oyunları için bir spor muhabiri olarak iş bulur. Asya Oyunları'nda çalışırken Na Hee Do (Kim Tae Ri) adında bir eskrim sporcusu ile tanışır. Felaketin eşiğinde olan bir toplumda 22 ve 18 yaşlarında ki Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) ve Na Hee Do (Kim Tae Ri) ilk beklenmedik karşılaşmalarını yaşarlar. Ancak 23 ve 19 yaşlarına geldiklerinde birbirlerine zarar verirler. Sonraki yıl kaybettikleri güvenlerini yeniden kazanarak 25, 21 yaşlarında birbirlerine aşık olurlar. Dizinin ismi birbirlerine aşık oldukları yaşlarından gelmektedir.

Twenty-Five Twenty-One Oyuncuları

Nam Joo Hyuk dizide USB spor muhabiri olan Baek Yi Jin karakterini canlandırıyor. Baek Yi Jin 23 yaşında muhabir olduktan sonra bir gizemi ortaya çıkarmak için makyaj sanatçısı ve koruma olarak çalışmaya başlar.

Kim Tae Ri, eski bir eskrim sporcusu olan Na Hee Do karakterini canlandıroyor. Lise eskrim takımında yarıştıktan sonra milli takıma seçilen ve uluslararası bir eskrim sporcusu olan Na Hee Do altın madalya sahibi bir eskrim dahisidir.

Diğer Oyuncular:

Bona / Go Yu Rim

Choi Hyun Wook / Moon Ji Woong

Lee Joo Myung / Ji Seung Wan

Bang Eun Jung / Lee Da Seul

Joo Bo Young / Lee Ye Ji

Moon Woo Bin / Kang Ji Soo

Seo Jae Hee / Shin Jae Kyung

Kim Hye Eun / Yang Chan Mi

Choi Min Young / Baek Yi Hyun

Choi Myung Bin / Kim Min Chae

So Hee Jung / Seung Wan'nın annesi

Park Jung Pyo / Yi Jin'nin amcası

Twenty-Five Twenty-One fragmanı