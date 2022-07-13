Ucuza aldığı çantanın içinden çıkanlar şaşkına çevirdi...

Philadelphia'da yaşayan 56 yaşındaki Lynora Silverman, TikTok'ta 6.99 dolara aldığı Coach çantasının içinde gizemli bir not ve 300 dolar nakit bulduğunu açıkladı. Çantanın içinde bir zarf, zarfın içinde nakit 300 dolar vardı, ancak daha da şaşırtıcı olanı, önceki sahibi 'Martha'nın bıraktığı bir mektuptu.

Silverman, bir TikTok videosunda gizemli olay hakkında konuştu ve satın aldığı el çantasından neler çıktığını paylaştı.

Çantanın önceki sahibi Martha, mektupta 3 çocuğu olduğunu, kendisi ölünce çocuklarının eşyalarını bağışlayacağını; bu yüzden miraslarını tüm 'favori eşyalarında' sakladığını belirtmiş.

ÇANTA, ALDATAN EŞİNİN SEVGİLİSİNE AİTMİŞ

Martha, çantanın, kendisini aldatan eşinin sevgilisine ait olduğunu belirtmiş ve özetle şu ifadeleri yazmış: "Aslında, Connecticut'taki ailemi ziyaretten eve erken geldim. Çantasını ve ayakkabılarını unuttuğu için çabucak gitmiş olmalı. Bu çantayı her gün taşıyorum. Kocamın, bunun kız arkadaşının olduğunu bilip bilmediğini merak ediyorum. Her gün yanımda taşıyorum ve çocuklarım istemediği için hediye ediyorum. O zaman git kendine yeni bir çanta al. Sevgiler, Martha,"

Martha, aslında bu parayı kocasının sevgilisine yeni bir çanta alması için çantanın içine bırakmış. Silverman'ın videosu 8,8 milyondan fazla görüntülendi ve binlerce TikTok kullanıcısı düşüncelerini paylaşmak için yorum bıraktı. Bir TikTok kullanıcısı şu sözleri söyledi: "Neyin daha iyi olduğuna karar veremiyorum. Hikaye ya da mirasın saklanması ya da tüm bunların 6.99 dolara olması mı."

Silverman şimdi Martha'ya ne olduğunu ve hala hayatta olup olmadığını öğrenmek için arayış içinde.