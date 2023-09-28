Uyku uzmanlarına göre yatmadan önce kitap okumaya başlamak için 3 neden

Yeni bir kitabı açmak ya da eski bir favori kitaba dalmak gibisi yoktur. Milyonlarca insan okumayı seviyor ve bunun da iyi bir nedeni var (çok az şey iyi yazılmış, sayfa çeviren bir kitaptan daha iyidir ). Ancak harika romanların sunabileceği ayrıntılı olay örgüsü ve sevimli karakterlerin yanı sıra, gerçek kitapları okumak, özellikle yatmadan önce kitap okuduğunuzda, genel sağlığınız üzerinde muazzam bir etkiye sahip olabilir.

Yatmadan önce okumayı seviyorsanız, uyku uzmanlarının sizi bu sağlıklı yatmadan önce alışkanlığınızı sürdürmeniz konusunda teşvik etmesinin nedeni budur. Veya akşamlarınızı Netflix izleyerek veya telefonunuzda gezinerek geçirmeyi seviyorsanız, ekran bazlı aktiviteler ve yatak arasında ya da bunun yerine kitap okumayı düşünmeniz için işte birkaç neden...

Yatmadan Önce Kitap Okumanın Sağlığa Faydaları

1. Okumak (ama çok geç olmamak kaydıyla) daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

Ortalama olarak çoğu yetişkinin uykuya dalması 10 ila 20 dakika sürer. Buna uyku gecikmesi veya ne kadar çabuk uykuya daldığınız denir. Bazı insanlar doğal olarak kolayca uykuya dalarken , birçoğu uykuya dalmak için daha fazla yardıma ihtiyaç duyar ve kitap okumak uykululuğu artırmanın harika bir yolu olabilir. Yatmadan önce kitap okuyanlarla yatmadan önce kitap okuyanların sonuçlarını karşılaştıran yakın tarihli bir araştırma, yatmadan önce kitap okuyan grubun yüzde 42'sinin uykularının düzeldiğini hissettiğini, yatmadan önce kitap okumayan grupta ise yalnızca yüzde 28'inin bu durumu fark ettiğini ortaya çıkardı.

Yine de bir sorun var: Işık yayan bir e-okuyucuda okumak potansiyel olarak yarardan çok zarar verebilir, bu da ideal olarak normal, gerçek bir kitap almanız gerektiği anlamına gelir. Araştırmalar, akşamları Kindle veya Nook gibi e-okuyucuların kullanılmasının uykuyu, sirkadiyen ritmi (doğal ışık değişimlerine göre uyku düzenini düzenleyen vücudunuzun iç saati) ve ertesi sabah uyanıklığını olumsuz yönde etkileyebileceğini gösteriyor.Bunun nedeni, e-okuyucuların ve diğer elektronik cihazların, uykululuğa katkıda bulunan önemli bir hormon olan melatoninin salgılanmasını baskılayan ve akşamları vücudunuz dinlenmeye hazırlanırken yükselen mavi ışık yaymasıdır. Gün ışığında doğal olarak oluşan mavi ışık, temel olarak vücuda uyanması gerektiğinin sinyalini verir.

Happy Beds uyku psikoloğu ve uyku uzmanı Katherine Hall şöyle açıklıyor: "Parlak bir ışıkla okumanın sonucu, beyninize gün ışığı olduğu sinyalini vermesidir, bu da uykuya dalmadan önceki süreyi uzatacaktır. " "Gece lambası veya arka planda loş ışık varken kitap okumak, uykuyu teşvik etmek için en iyisidir."

İyi bir kitapla rahatlamak, yapabileceğiniz en iyi yatmadan önce aktivitelerinden biri olsa da, çok uzun süre kitap okumadığınızdan emin olun. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi tarafından 2.003 yetişkin üzerinde yapılan bir anket, ABD'li yetişkinlerin yüzde 66'sının gece geç saatte kitap okuduktan sonra uykularını kaybettiklerini bildirdiğini ortaya çıkardı . Bir sonraki bölüme geçmek için ne kadar istekli olsanız da, kitabınızı bir kenara bırakıp, her gece tavsiye edilen yedi ila dokuz saatlik dinlenmeye yetecek kadar erken yastığa koyduğunuzdan emin olun . Olay örgüsünün içinde kaybolmaya ve zamanın nasıl geçtiğini anlamamaya eğilimliyseniz, sizi yatma vakti konusunda uyaracak bir alarm ayarlayın.

2. Okumak stresi azaltabilir ve yarışan düşünceleri sakinleştirebilir.

Bir kitabın yalnızca altı sayfasını okumanın stresi yüzde 68'e kadar azaltabileceğini biliyor muydunuz? Sussex Üniversitesi'nin daha eski bir araştırması, okumanın stresi azaltmada müzik dinlemek veya sıcak bir fincan çay içmek gibi diğer popüler rahatlama yöntemlerinden daha büyük bir etkiye sahip olduğunu buldu. Ortalama okuma hızı dakikada bir sayfa olduğundan , kitapların sunabileceği stres giderme faydalarından yararlanmak için uzun süre okumanıza gerek yoktur. Hall, bu durumun okumayı "herkes için kolay bir alışkanlık haline getirdiğini" söylüyor.

Nature's Rise'ın bütünsel sağlık uygulayıcısı MD Sony Sherpa , okumanın stresli düşüncelerden kurtulmanıza olanak tanıyan mükemmel bir rahatlama biçimi olarak hizmet ettiğini söylüyor. Endişeli, birbiriyle yarışan düşünceler nedeniyle uyumakta zorluk çekiyorsanız , bir kitabı açmak oyunun kurallarını değiştirebilir.

"İyi bir kitap okuduğumuzda, zihnimizi günlük stres etkenlerinden uzaklaştırabiliriz, böylece stres hormonu olan kortizolü azaltabilir ve aynı zamanda dopamin ve serotonin düzeylerini yükseltebiliriz" diye açıklıyor. "Okumak, beynimizin farkındalık pratiği yapmasına ve daha büyük bir sakinlik duygusu geliştirmesine olanak tanır." Dopamin ve serotonin, uyku-uyanıklık döngüsünde yer alan iki iyi hissettiren nörotransmiterdir.

3. Okumak bilişsel işlevi artırabilir.

Okumak keyifli bir aktivite olsa da aynı zamanda bulmaca veya bulmaca üzerinde çalışmaya benzer etkiye sahip mükemmel bir beyin egzersizidir. Belleğinizi geliştirmeye ve genel bilişsel işlevi artırmaya yardımcı olarak zihninizi keskin ve çevik tutar. Çalışmalar genel olarak günün herhangi bir saatinde sık sık kitap okumanın bilişsel gerileme riskini azalttığını gösteriyor ve Dr. Sherpa, okumanın eleştirel düşünme becerilerini geliştirebileceğini söylüyor.

"Zamanla okumak sinir yollarını güçlendirmeye yardımcı olur ve stresi azaltarak, hafızayı geliştirerek ve yaratıcılığı geliştirerek zihinsel sağlığı destekleyebilir" diye açıklıyor. "Okumak, beynin bilgiyi hızlı bir şekilde işleme yeteneğini geliştirir ve yaşlandıkça beyni keskin tutar." Peki bunun uykuyla ne alakası var? Kaliteli uyku, bilişsel işlevler için kritik öneme sahiptir ve bunun tersi de geçerlidir; bu, birini güçlendirmenin diğerini de güçlendirebileceği anlamına gelir.'

Hall ayrıca kitap okuma eyleminin beyninizin görsel, işitsel ve duygusal gibi farklı bölümlerini aynı anda çalıştırabileceğini açıklıyor. "Okunan şeyin görüntülerini oluşturmak, kelimeleri yüksek sesle söyleyen sesleri duymak ve belirli sahneler veya karakterlerle ilişkili duyguları hissetmek için [bu parçaları] birlikte çalışmaya zorluyor" diye açıklıyor. "Bu süreç, beynin bu farklı bölgeleri arasındaki sinirsel bağlantıların güçlendirilmesine yardımcı oluyor, böylece daha sonra belirli bir bilgiye erişmeniz gerektiğinde, hatırlaması daha kolay oluyor.

Çoğu insan geceleri okumadığı zamanlarda ne yapar? Telefonlarında geziniyorlar. Hall, “Bunda hepimiz suçluyuz” diyor. "Çok geçmeden, yarım saat geçti ve biz hâlâ cam dikdörtgene yapışık haldeyiz ve telefonumuzu aldığımızdan öncekinden daha uyanık hissediyoruz."

Cep telefonları yukarıda belirtildiği gibi mavi ışık yaydığından Hall, telefonunuzda 10 dakikalık hızlı bir kaydırmanın bile "iç vücut saatinizi veya sirkadiyen ritminizi karıştırabileceğini" açıklıyor. Hall aynı şeyin televizyon izlemek için de söylenebileceğini söylüyor. "Bu gerçekleştiğinde melatonin seviyeleri düşer ve uyanıklık artar, bu da uykuya dalmayı zorlaştırır" diye açıklıyor. “İkincisi izlediğiniz içeriğin içeriği de uyku kalitenizi etkileyebilir. Yatmadan önce şiddetli veya yoğun programlar izlerseniz kabuslara neden olabilir, bu da uyku kalitesinin düşmesine ve kronik uykusuzluğa yol açabilir.

Daha iyi uyumaya gerçekten kararlıysanız, yatmadan yaklaşık iki saat önce ekran başında kalmayı durdurma konusunda disiplinli olun. "Eğer akşam 22:00'de uyumayı planlıyorsanız, kaydırma yapmak yerine akşam 20:00'ye kadar telefonunuzu kullanmayı bırakmak için bilinçli bir çaba gösterin ve bunun yerine bir kitap alın" diyor.