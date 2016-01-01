Elele Avon Kadın Ödülleri 2016 için büyük gün 18 Ocak!

Başarılı, mutlu, çalışkan, düşünen ve düşleyen kadınlar ödülü hak ediyor! Elele Avon işbirliği ile düzenlenen Elele Avon Kadın Ödülleri bu yıl 3. kez düzenleniyor ve yılın kadınları 18 Ocak'ta belli oluyor!

Geri sayım başladı!

18 Ocak akşamı saat 19.30'dan itibaren kırmızı halı heyecanını elele.com.tr'den ve Youtube kanalımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Esin Övet'in sunumuyla gerçekleşecek kırmızı halı canlı yayını sakın kaçırmayın!

ÖDÜL TÖRENİNİ KİM SUNACAK?



KATEGORİLER VE ADAYLAR



Elele Avon Kadın Ödülleri 2016

Jüri toplantısı videosunu izlemek için tıklayın!



Geçen yılın unutulmaz anlarını hatırlamaya ne dersiniz? Elele Avon Kadın Ödülleri 2015 gecesinin unutulmaz anlarını buradan izleyebilirsiniz!

