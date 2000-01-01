Çok değil bundan 15 yıl öncesine kadar bambaşka bir gezegendi dünya. İnternete girmek için saçma sapan bir şey yayan modemler olurdu, hiç bir cebe girmeyen discman denen gudubet bir alet vardı, herkesin saatlerce oynadığı cep telefonlarını ilkel zamanlarının süper star oyunu yılan vardır ve en berbatı da cep telefonu ekranı için satın alınan abuk sabuk logolar vardır. Hepsi geçti, bitti. Ama hatıralarda 80’ler kadar yüz kızartıcı etkiler bıraktılar.

1- MSN

Neydi o günler. Ekranın bir köşesinden üst üste bir sürü pencere ve karmakarışık bir muhabbet sarmalı. Yakın zamanlara kadar en popüler chat programı olan MSN’in, tarihin tozlu raflarına atılması sinema filmi olacak derecede duygusal ve hüzünlü bir hikayedir.







2- Çağrı atmak

Cep telefonları yeni gelmişti. Herkeste bir korku vardı. Aramak çok pahalı diye bir efsane tüm yurdu sarmıştı. O yüzden kontürlü telefon diye bu zirve teknolojiye hiç yakışmayan bir durum ortaya çıkmıştı. Bazı aklı evvel arkdaşlarda kontürü bitmesin diye faturalı hatta sahip arkadaşlarına çağrı atarlardı. Tanıdık geldi mi?









3- MP3

Bir dönemin en itici uzantısı MP3’tü. Yasal mı değil mi bilmeden koca bir müzik endüstrisini çöküşe götüren ve günümüzde bizi saçma sapan basitlikte, çabuk tüketim şarkılarına mahkum bırakan harf grubu. Bir de bunların kötü tasarımlı playerları vardı ki, şu an bile evlerde herhangi bir çekmede karşımıza çıkabilir.







4- İnternet Cafe

2000 yılların başında bilardo salonlarını tahttan indirerek amaçsız gençliğin toplanma mekanları olan bu cafelerde internet için saatine ücret ödenirdi. Sahipleri hep suratsız ve gergin olurdu. Mutlaka müdavimi bir ergen grup olurdu içeride ve kendi kokuları ve dumanlarıyla orayı sahiplendiklerini belli ederlerdi.









5- Düşük bel pantolon

Bu moda yüzünden iç çamaşırı firmaları bant kısmına logoları daha büyükçe basmaya başladılar. Bir de beyaz iç çamaşırı modası buna eklendi mi. Koca bir gençlik üzerine yakışıyor mu düşünmeden gözümüzün önünde bu halde dolaşmaktan sakınca duymadılar. Unutmayın sadece 15 yıl önce oluyor bunlar.



