Teknolojinin hayatımıza girmesi ile neredeyse ortadan kalkan fotoğraf albümleri, Roomantiq markasının El Yapımı Album Koleksiyonu ile yeniden canlanıyor.

“Anılarınızıbiriktirin” sloganıyla piyasaya çıkan, birbirinden şık tasarımlarıyla geniş bir ürün yelpazesine sahip Roomantiq El Yapımı Album Koleksiyonu ile akıllı telefonlarda, bilgisayar hafızalarında, çekmecelerde, kitap aralarında kalan fotoğraflar, notlar, mektuplar yeniden hayat buluyor. Tamamı el yapımı olan albümler,fotoğrafların yanına el yazısı ile notlar alınabilecek, tarih atılabilecek kalın siyah ve natural bej renklerdeki iç sayfaları ile kullanıcılarına tam bir nostalji yaşatıyor...



Roomantiq ürünleri; gerçek anlamda anı biriktirmek isteyen kesime hitap ediyor. Hatıraları, dijital dünyanın “soğuk” ekranından, dokunabileceğimiz şık album sayfalarıyla yarınlara taşıyor.



Masif döküm aparatlar ile süslenen albümler vintage esintisi ile farkını ortaya koyuyor. Roomantiq ürünlerine www.roomantiq.com ve Instagram üzerinden @roomantiqofficial hesabından ulaşabilirsiniz...



Anılarınızı bulutlarda değil, Roomantiq sayfalarında saklayın...



Geçmişi bugüne, ve sizden sonraki nesillere taşıyın…