Annenize en ikonik hediye

Yıpranan saçlar pek çok kadın için büyük korku nedeni. Saç hasarı en basit şekliyle, saçımızın kütikül tabakasının zarar görmesi anlamına geliyor. Bu tabakanın hasar alması sonucunda saçlar dökülmeye, cansız görünmeye ve elektriklenmeye başlıyor. Saçın gördüğü hasarı ve sene içinde zayıflamasını göz önünde bulundurduğumuzda, saçlarımızın uzaması 2-6 yıl sürebiliyor. Bu nedenle saçlarımıza mümkün olduğunca özen göstermeye ve zarar veren faktörlerden kaçınmaya dikkat etmeliyiz.

UYGUN ÜRÜN VE ISI KULLANIMINA DİKKAT!

Türkiye’de kadınlar çoğunlukla Tip 1 denilen düz ve Tip 2 denilen dalgalı saçlara sahip. Nadir olarak Tip 3 olarak gruplandırılan kıvırcık saçları da görmek mümkün. Yoğunluk olarak orta ve sık diye nitelendirebilen saç tipleri çoğunluktayken, yapısal olarak ince ve orta kalınlıktaki saç tipleri daha fazla. Çeşitlilik bu kadar fazla olunca, şekillendirme için farklı ürünlere ve ısı seviyelerine ihtiyaç oluyor. Yanlış ürün ve ısı seviyesi uygulamaları saçlarda hasar oluşturduğundan, saçınıza en uygun ürünü ve ısıyı uygulamak oldukça önemli.

ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL RENK

Dyson, ikonik saç bakım ürünü Dyson Supersonic saç kurutma makinesinin sınırlı sayıda üretilen nikel/fuşya rengini Anneler Günü için özel olarak satışa açıyor. Farklı saç tipleri için tasarlanan Dyson Supersonic saç kurutma makinesi, hızlı ancak odaklanmış bir hava akımı kullanıyor. Ergonomik yapısıyla elde tutarken kullanım kolaylığı ve denge sağlıyor. Dyson’ın patentli Air Multiplier teknoloji, ısıya olan bağımlılığı azaltırken hızlı kurutma ve şekillendirme yeteneği sunuyor. Dyson Supersonic saç kurutma makinesi, geleneksel saç kurutma makinelerinin aksine daha sessiz çalışıyor ve akıllı ısı kontrolüyle verilen ısıyı düzenlemek için hava sıcaklığını saniyede 40 kez ölçüyor. Bu da, aşırı ısı hasarını önleyerek saçın doğal parlaklığını koruyor. Saçın kolaylıkla açılmasını sağlayan saç açma tarağı ve saçı şekillendirirken hacimlendirmeyi sağlayan metalik fön fırçası da Anneler Günü hediye setinde yer alıyor.

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