Annesini en iyi tanıyanlar kazanacak

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Asus, 9-10-11 Mayıs tarihleri arasında Bağdat Caddesi’ndeki Vatan Bilgisayar önünde özel bir Anneler Günü etkinliği düzenliyor.

Etkinlikte Asus telefon kulübesinde Fonepad 7 ile düzenlenen soru-cevap yarışmasına katılanlardan annesini en iyi tanıyanlar hediyeler kazanacak. Asus bu özel etkinliğe anneleriyle birlikte katılanların fotoğraflarını çekerek, Fonepad 7 magnet çerçevesinde onlara hediye edecek. Annesi uzakta olan ve onlara fotoğraflarını göndermek isteyenler de bunları kartpostal olarak bastırıp Asus posta kutusuna atarak annelerine ulaşmasını sağlayabilecek. Asus’un 3 günlük etkinliğinde her gün sonunda belirlenen bir kazanan sürpriz hediyeler kazanacak.