Avrupa'nın en mutlusu Danimarkalılar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Avrupa'nın en mutlu halkı Danimarkalılar, en mutsuzu ise Bulgarlar.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 28 Avrupa ülkesinde yapılan araştırma sonuçları, Avrupa'nın mutluluk haritasını ortaya koydu. "Hayatınızdan memnun musunuz?" sorusuna verilen yanıtların 10 üzerinden değerlendirildiği araştırmada, 8 tam puanla Danimarkalılar Avrupa'nın en mutlu insanları oldu. Bulgaristan halkı ise, 4,8 puanla AB'nin en mutsuz halkı olarak listenin en sonunda yer aldı.



n24 haber kanalında yer alan habere göre, en mutlular sıralamasında Danimarka'yı Finlandiya, İsveç, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, Almanya, İngiltere, Polonya ve diğerleri takip ediyor. Avrupa'nın mutluluk sıralamasında yer alan son beş ülkesi ise Portekiz, Macaristan, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan.



EN BAŞTA SAĞLIK GELİYOR

Araştırmada kendilerini nelerin mutlu ettiği sorusuna verilen yanıtların başında sağlık gelirken, onu iyi bir iş ve düzenli kazanç takip etti. Mutluluk açısından kadın (7,0) erkek (7,1)

kıyaslamasında fark görülmezken, bölge olarak kuzey ve orta Avrupa'da yaşayanların doğu ve güneyde yaşayanlara göre daha mutlu oldukları görülüyor. Yaşa göre yapılan değerlendirmede ise, en mutlu Avrupalılar 16-24 yaş aralığında olanlar. Halinden en çok şikayet edenler ise 75 yaş üzerinde olanlar. Bunun tek istisnası Danimarka, İsveç ve İrlanda. Bu ülkelerde 65 yaş üzerindekiler gençlere göre hayatlarından daha memnun. (DHA)



