Babalar ve oğulları için benzersiz maceralar!

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Gazella Turizm, sıradışı konsept turlarından biri olan Baba-Oğul Keşifler ile Haziran’dan itibaren gezmeyi seven babalara ve oğullarına rehberlik edecek

Gazella Turizm’in babalara ve oğullarına sunduğu en özgün deneyimlerden biri Baba-Oğul Keşif Turları, günlük koşuşturmalar ve iş gezileri sırasında çocuğuna zaman ayıramayan babalara ve babasıyla arasındaki benzersiz bağı güçlendirmek isteyen çocuklara hitap ediyor. Gazella Turizm'in düzenlediği bu özel turlar, şehrin karmaşasından uzak, hayal edilemeyecek güzellikteki farklı coğrafyalarda, babalar ve oğullarının zamandan bağımsız bir şekilde eşsiz anılar biriktirmesine yardımcı oluyor. Heyecan dolu bir Afrika safarisi, yıldızların altında kamp ateşiyle aydınlanan bir çadır kamp veya şişme botlarla buz dağlarının arasında unutulmaz bir yolculuk.... Hepsi Gazella Turizm’in Baba-Oğul Keşif Turları’nda.



22 - 29 Haziran: Kenya’da Büyük Göç

4x4 araçlar ile yapılacak olan Kenya'da Büyük Göç turu, macera tutkunu baba ve oğulları bekliyor. Afrika bozkırlarının derinliklerinde doğanın tüm seslerini dinleyerek vahşi yaşamın kalbine inmek isteyenler, bazen tek bir leoparın peşinde iz sürerken yol üzerinde kalabalık bir fil sürüsüyle karşılaşacak, bazen de özel lodge’larda günbatımını izlemenin keyfini yaşadıktan sonra gece yırtıcılarının sesleri eşliğinde uykuya dalacaklar. Pembe flamingolara ev sahipliği yapan Nakuru Gölü ve fauna çeşitliliğiyle ünlü Kilimanjaro Dağı’nın eteklerine kurulu Amboseli Ulusal Parkı’ndan geleneksel yaşamlarını hala sürdüren Masai yerlilerinin köylerine ve başkent Nairobi’deki panoramik şehir turuna uzanan müthiş bir Afrika deneyimi baba ve oğulları bekliyor. Birçok belgeselin çekildiği, doğal hayatın en iyi gözlemlendiği yerlerden biri olan Masai Mara Ulusal Parkı ise Kenya'da Büyük Göç turunun yıldızı. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dahil, 2650 avro.



12 - 17 Temmuz: İzlanda

Ateş ve buz ülkesi İzlanda, çadır kampları ve kamp ateşlerini seven spor ve doğa meraklısı baba ve oğulları çağırıyor. İster volkan patlamalarının oluşturduğu doğa harikalarını fotoğraflayın, ister buz göllerinin üzerinde şişme botlar ile zorlu rotaları beraber aşmanın gururunu yaşayın... İzlanda sizi, oğlunuz ile beraber macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor ve yerden gökyüzüne fışkıran gayzerlerin, heybetiyle büyüleyen şeffaf buzulların ve alabildiğine güçlü akan yüksek şelalelerin arasından geçiriyor. Skaftafell Ulusal Parkı’ndaki 4 km’lik özel hiking rotası, eşsiz bir rota üzerinde iki saatlik at binme deneyimi, Sólheimajökull Buzulu üzerinde yapılacak yürüyüş ve Úlfljótsvatn Gölü etrafında kurulacak çadır kamp, aynı zamanda doğa sporlarına düşkün baba ve oğullar için tasarlandı. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dahil, 2350 avro.



4 - 8 Şubat 2015: Lapland

Kuzey Kutbu'nun dinginliğini keşfetmek ve kızak köpeklerinin peşi sıra Ren geyiklerinin ve Noel Baba'nın izinden gitmek isteyen baba ve oğullar, Finlandiya’nın Lapland bölgesinde alternatifi olmayan bir seyahate çıkıyor. Kuzeyin Beyaz Başkenti Helsinki’de başlayan bu turu tercih eden baba-oğullar, Ren Geyiği kızakları ve yıldızlar eşliğinde “Dünyanın Tepesi” olarak adlandırılan Kuzey Kutbu Dairesi çizgisinden geçecek, Noel Baba’nın Rovaniemi’deki evinden sevdiklerine kartpostal gönderme şansına sahip olacak ve Husky köpeklerinin çektiği kızaklarla Arktikum Müzesi’nde tasvir edilen Kuzey halklarının kültürü ve yaşam biçimlerini bizzat deneyimleme fırsatı bulacaklar. Uzun süredir oğlunuzla birlikte balık tutma planları yapmadıysanız, sömestre tatiline denk gelen bu turda ne kadar iyi birer balıkçı olduğunuzu ayrıca test edebilirsiniz. Tek farkla: Bu kez buzda açtığınız bir delik ve basit bir oltayla balıkçılık hünerlerinizi kanıtlamanız gerekecek. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dahil, 1690 avro.