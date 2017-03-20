Şirinler; Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Vakfı'nın başlattığı bir kampanyayla, çocukları, gençleri ve yetişkinleri dünyayı daha mutlu, daha barışçıl, adil ve sağlıklı bir yer yapmaya teşvik edecek.

“Küçük Şirinler Büyük Hedefler” kampanyası 2015 yılında Birleşmiş Milletler’in 193 üyesinin tamamının kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi hakkında herkesin bilgilenmesini ve söz konusu hedefleri desteklemesini teşvik etmek üzere tasarlandı.

Kampanya Kamu Hizmeti Duyurusu videosuyla başlıyor. Video, izleyicilere, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma, gezegeni koruma ve herkesin barış ve refah içinde yaşaması gibi Hedefleri savunma konusunda ilham veriyor.



Arzu edenler SmallSmurfsBigGoals.com web sitesini ziyaret edip “Şirinler Takımı”na katılarak Hedefler’e ulaşılmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini, hangi hedeflerin kendi amaçlarına daha uygun olduğunu öğrenebilir; daha iyi bir dünya için seslerini yükseltebilir; sosyal medyada bilgi, fikir ve görüntüler paylaşabilirler.



Şirinler Takımı, Uluslararası Mutluluk Günü olan 20 Mart 2017’de, 17 Hedefe destek vermek üzere günün anlam ve önemine uygun olarak New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde toplanarak yapılan kutlamayla kampanyayı zirveye çıkaracaklar. Bu yıl, Uluslararası Mutluluk Günü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini mutluluğun yapı taşları olarak vurgulayacak. Yakında gösterime girecek olan animasyon filmi “Şirinler: Kayıp Köy”ün orijinal seslendirmesini yapan sanatçılar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık yaratılmasında rol oynayan gençleri ve çocukları onurlandırmak üzere etkinliğe katılacaklar.

