Klassis Golf Kulübü’nün 2 Aralık Cumartesi günü düzenleyeceği “Can Dostlarımız İçin Sahadayız” isimli golf turnuvasında Serdar Candar, Yıldırım Demirören, Murat Dedeman, Tevfik Gür ve Cavit Yıldız gibi iş adamları minik dostlarımız için sahaya çıkacak.

Ülkemizde; bir yandan iklim ve çevre şartlarıyla mücadele eden, öte yandan toplum tarafından dışlanan ve türlü işkencelere maruz kalan sokak hayvanlarının yaşama tutunması 7’den 77’ye hepimizi yakından ilgilendiren bir konu haline geldi. Yıllardır hayvanseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile hayatta kalabilen sokak hayvanları için el ele vermek vicdanı olan her birey için önemli bir sorumluluk halini aldı.



Bu sorumluluk bilinci ile sokak hayvanlarının yaşam savaşına dikkat çekmek, onların hayata tutunmalarına katkı sağlamak amacıyla ülkemizin en köklü kulüplerinden Klassis Golf Kulübü, 2 Aralık Cumartesi günü “Can dostlarımız için sahadayız” isimli golf turnuvasına imza atıyor. Herbiri başarılı birer golf oyuncusu olan, patili dostlarımızın sorunlarına duyarlı işadamlarından Serdar Candar, Yıldırım Demirören, Murat Dedeman, Tevfik Gür, Cavit Yıldız gibi isimlerin de katkıda bulunacağı bu özel turnuvanın hedefine ulaşıp tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmesi ve toplumda duyarlılık yaratması hedefleniyor.



Oldukça katı kuralları olan golf sporunun bu özel turnuvasında, minik dostlarımıza gelir elde etmek amacıyla yapılan her hatalı vuruş için oyuncular, 50 TL bağışta bulunarak vuruşunu yineleme hakkı kazanacak.