Da Vinci Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından başlatılan projeyle, aralarında Türkiye'de müfredatta bulunmayanların da olduğu bilimsel konular, ünlü düşünür ve sanatçı Leonardo Da Vinci'nin canlılardaki yapıyı taklit eden yöntemiyle öğrencilere anlatılacak.

Da Vinci'nin bilimsel öğretilerini kendilerine rehber edinen değişik alanlardaki akademisyen ve uzmanlar, Türkiye'deki bilimsel çalışmaları desteklemek ve öğrencileri bilime teşvik etmek amacıyla derneğin başlattığı projeyi, İstanbul'daki bazı okullarda hayata geçiriyor. Proje kapsamında uzmanlar, "biyomimetik" (doğadaki canlıları taklit bilimi), "antik medeniyetlerde teknoloji", "uzay teknolojileri", "mikrodünya", "aerodinamik" ve "insan vücudu" gibi konuları öğrencilere aktaracak.Projeyle, İstanbul'daki 25 üniversite ile tüm lise ve orta okullarda, bir milyonun üzerinde öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Okullara yapılacak seminerler sonunda başarılı görülenler, özel eğitime alınacak ve yeni program uygulanarak, kendilerine sertifika da verilecek.Da Vinci Bilim ve Teknoloji Derneği Başkanı Müge Kanay, tüm ilçelerde milli eğitim yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ve verilen izinlere göre projeyi başlatacaklarını söyledi.Ücretsiz verilecek seminerlerin, akademik eğitimlerden oluşacağını dile getiren Kanay, şu bilgileri verdi: "Hepsi uzmanlar tarafından verilecek. Türkiye'deki bilimsel çalışmayı,eğitimi, düşünceyi desteklemek amaçlanıyor. Dersleri sıkıcı, ağır değil, ilgi çekecek şekilde anlatıyoruz. Asıl ve en önemli amacımız bilimde rönesansı Türkiye'de canlandırmak. Rönesansta bilim adamları tarihe geri dönmüş ve antik medeniyetleri inceleyerek, bilime yeni bir ivme kazandırmışlardı. Biz de öğrencilerimiz geçmişte bilimsel konularda neler yapıldığını incelesinler ve birlikte ülkemizde bilime yeni bir ivme kazandıralım istiyoruz."Kanay, kendilerine rönesansın en önde gelen bilim adamlarından Leonardo Da Vinci'yi örnek aldıklarını anlatarak, "Kendisi, tasarımlarını ve mühendislik ürünlerini geliştirirken, canlıları taklit ediyordu. Hep doğadaki canlılardan ilham aldı. Mesela, uçuş makinesini oluşturmak için uzun zaman yarasaların kanat çırpmasını inceledi. Bunları çizime döktü ve bu kanatları taklit ederek, bir uçuş makinesi geliştirdi. Biz de bunu yapabiliriz. Öğrencileri bu yöne teşvik edeceğiz" şeklinde konuştu.(AA)