Dünyanın çeşitli yerlerinde büyük şehirleri helikopter turları ile gezip birebir resmeden Stephen Wiltshire, İstanbul semalarındaki gezisinin ardından zihninde kalan imgeleri 5 gün boyunca dev bir tuvale çizecek.

Helikopterle şehirler üzerinde yaptığı turlar sonrasında hafızasına kaydettiği görüntüleri kağıda birebir aktaran "Dahi Bellek" lakabıyla bilinen İngiliz sanatçı Stephen Wiltshire, İstanbul'u çizmeye başladı.İstanbul semalarında 45 dakika helikopter turu atan Wiltshire, 5 gün boyunca Palladium AVM'de kurulan dev tuvale halka açık şekilde İstanbul'u çizmeye devam edecek.Wiltshire, İstanbul semalarında gezerken en çok dikkatini çeken şeyin, camiler ve tarihi yarımada olduğunu söyledi.İlk kez geldiği ve çok etkilendiği İstanbul'u çizmekten büyük keyif alacağını belirten Wiltshire, bugüne kadar Roma, Hong Kong, Frankfurt, Madrid, Dubai, Kudüs, Londra, Singapur ve New York'u resmettiğini anlattı. Wiltshire, "Bugüne kadar en çok New York'u resmetmekten keyif aldım. Şehirdeki gökdelenler, şehrin kaotik ortamı ve caddeler boyunca akan taksiler beni her seferinde çok etkilemiştir" dedi.Çizmeye 5 yaşında başladığını ifade eden Wiltshire, "İlk olarak yaşadığım yer olan Londra'daki kilise, eski binalar ve tarihi yapıları çizmeye başladım. Sonra taksiler, otobüsler ve çeşitli araçları çizmek hoşuma gitti. Dünyanın çeşitli yerlerine giderek şehirlerin panoramik resimlerini çiziyorum" diye konuştu.Kuşbakışı seyrettiği şehirleri birebir resmeden Wiltshire, çizim süreci öncesi şehri zihninde canlandırdığını ve çizim için yapılandırdığını aktardı.Londra'da doğan, 3 yaşında otizm teşhisi konan, 4 yaşında konuşmaya başlayan 33 yaşındaki Stephen Wiltshire, dünyada milyonda bir eşine rastlanabilecek fotoğrafik hafıza yeteneğine sahip.(AA)