"Dinleyemesem de dinletebiliyorum"

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Herkes müzik yapabilir; görme engelli, bedensel engelli, hatta zihinsel engelli… Ama duymayan bir insanın bize piyano dinletiyor olması, resitaller vermesi, işte bu, büyük bir başarı değil de nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz de başarısıyla parmak ısırtan işitme engelli Esra Ceren Karayaka ile bir araya geldik, hem başarısının sırrını dinledik hem de bir engelli olarak yaşadığı sorunlara ışık tuttuk.

Yazı: Filiz Şeref



İçerideki odadan şahane bir piyano sesi yükseliyor. Büyüleniyorsunuz. Ruhunuz hafifliyor, tüyleriniz ürperiyor, başka bir aleme uzanıyorsunuz. Siz bu hisler içindeyken, piyanoyu çalan kişinin asla bu şekilde hissedemeyeceğini biliyorsunuz. Sizde hissettirdiği bu büyülü duyguları, kendi asla hissetmeyecek… Çünkü o asla, kendi çaldığı piyanonun sesini duymayacak. İşitme engelli Esra Ceren Karayaka ile bir araya geldiğimizde, gerçekten bir mucizeye imza attığını düşünmeden edemedik. Evet, o, duymadığı halde piyano çalıyor.

Onun parmaklarının ustalığına hayran, işitme engelli olup da piyano resitali verebildiğine şaşkın bir şekilde muhabbete başlıyoruz. Her ne kadar annesi ana iletişim kaynağımız olsa da, Ceren de arada bize katılabiliyor, çünkü ağız okuyabiliyor. Annesi Serpil Karayaka onunla hep konuştuğunu, işaret dili kullanmadığını söylüyor...



Ceren gibisi yok!

Şu anda 22 yaşında olan Ceren, 12 yaşından beri, yani 10 yıldır piyano çalıyor. Türkiye’de, Ceren gibi bir örnek daha yokmuş. Rakibi ise Japonya’da; ancak onun da yaşı Ceren’den büyük.Peki, işitme engelli bir kız çocuğu piyano çalmaya nasıl başlamış olabilir? Duymadan, hiç bilmeden, bu müzik aletine ilgi duyması nasıl gerçekleşmiş acaba? Elbette, buna önayak olan birileri olmuş. Ceren’in annesinin de üye olduğu İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nde, işitme engelli bir çocuğa piyano eğitimi verme konusu gündeme geldiğinde, 5-6 çocuk düşünülmüş bu eğitim için. Öğretmen Linda Kaso, dikkatli ve otoriter tavrını göz önüne alıp Ceren’in bu işe uygun olabileceğini söyleyerek, Ceren’e piyano dersi vermeye başlamış. Ancak önlerinde hiçbir örnekleri olmadığı için bu işin nasıl gerçekleşeceği biraz kafaları meşgul etmiş. Piyano sesini algılayamadığı için, dizlerini piyanoya bitiştirmişler, böylece Ceren titreşimi algılamış... Ve Ceren’in nota öğrenmesi mümkün değilken, kısa sürede büyük bir gelişim göstererek piyano çalmaya başlamış. İlk konseri ise Sabancı Center’da gerçekleşmiş. O konserden sonra, özellikle yardım amaçlı ve özel gecelerde, konserler vermeye başlamış. Ceren konser verirken nasıl hissettiğini ise şöyle ifade ediyor:

“İlk konserde de öyleydi, şimdi de, her konserde parmaklarım buz tutuyor.”



