Diren Nejat!

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Bodrum'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Nejat İşler'in tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Aydın Aksoy bugün yaptığı yazılı açıklamada, Nejat İşler'de şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak septik şok tablosu saptandığını belirterek şunları söyledi:



"Gelişen septik şok sonucu akciğerlerinin, böbreklerinin, kalp ve kan hücreleriyle karaciğerinin de bu durumdan olumsuz etkilendiği tespit edildi. Hastanemizin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmekte olan sanatçı Nejat İşler'in sağlık durumu halen kritik süreçtedir. Ancak uygulanan yoğun tedavilere adım adım olumlu yanıt vermeye başlamıştır. Hastamıza verilen solunum ve dolaşım desteği halen devam etmektedir. Ayrıca böbrek destek tedavisine başlanmıştır. Nejat İşler'in tedavisi yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, hemotoloji, göğüs hastalıları, genel cerrahi, kardiyoloji, gastroentroloji hekimlerimizin çok disiplinli kontrolünde devam etmektedir."



BODRUM'DA KALACAK

Nejat İşler'in, aralarında yönetmen Murat Ateş, oyuncular Berkant Şal ve Gürkan Uygun'un da yer aldığı arkadaşları ve sevenleri bugün de sabahtan itibaren hastaneye akın etti.



Doktorlarla görüşen İşler'in çok yakın arkadaşı Dost Elver, hastaneden çıkışında, ünlü oyuncunun İstanbul'a nakledilmesine gerek duyulmadığını tedavine Bodrum'da devam edeceğini belirtti. İşleri'in tedaviye yanıt vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Dost Elver, "İstanbul'a nakletilmesinin risk olacağı için burada kalmasına karar verildi. Şu anda yanına sadece anne ve babası girerek görebiliyor. Sosyal paylaşım sitelerinde hakkında çıkan asılsız dedikodular ve çirkin yorumlar gerçeği yansıtmıyor, aksine bizleri üzüntüye boğuyor" dedi.



Yönetmen Murat Ateş, Berkant Şal ve Gürkan Uygun da dualarının Nejat İşler'e olduğunu belirtti.



(DHA)