Doğal ürünler

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Tchibo, 12 Şubat Çarşamba günü tüm Tchibo mağazalarında, Tchibo.com.tr’de ve 444 28 26 numaralı telefonla sipariş hattında satışa çıkaracağı yeni teması “Doğallığın Verdiği Rahatlık”la doğal, rahat ve sağlıklı giysiler sunuyor.

Rahat eşofmanlar, dikişsiz sütyenler, ev ayakkabıları, gecelikler ve sabahlıklar.... Doğal ve rahat ürünler Tchibo’nun, “Doğallığın Verdiği Rahatlık” temasında yerini alıyor. İşte göz atabileceklerinizden birkaçı:



Dikişsiz Yumuşak Sütyen: 36,95 TL

Gecelik:Boydan boya düğme şeritli. Hafif dokuma pamukludur. 72250. Fiyatı: 69,95 TL

Ev Ayakkabısı: 29,95 TL

2 Adet Pamuklu Slip Boxer: 39,95 TL

Eşofman Altı: 59,95 TL

Çift Taraflı Pijama Takımı: 84,95 TL