Elele bu ayın en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor.

GECE YARISI GÜNEŞİ



Stephenie Meyer

EPSİLON



Alacakaranlık serisiyle tam on yıl sonra tekrar buluşuyoruz! Fakat bu kez, karizmatik vampir Edward Cullen’ın gözünden hikayenin en başına döneceğiz. Herkesin aklını okuyabilen bir vampirin zihninde sürüklenirken efsanevi bir aşka başka bir taraftan tanık oluyoruz. “Ve aslan, kuzuya aşık olur!”



XX’İN ERKEK KARDEŞİYİM



Fleur Jaeggy

CAN



Olağanüstü bir hayal gücünün eseri olan bu eser; delilik, intihar, intikam dolu öyküleri hasarlı ve hissiz karakterle bir araya getiriyor. Yalnızlık ve tedirginlik hisleriyle karşılaşmak için sayfalar arası bir gezintiye davetlisiniz.



MERKÜR VE MUCİZE



French Oje

DEX



Hayatının aşkını bekleyenler, sıkıcı evliliğini savunanlar, kendini baştan yaratanlar… Bir oyun gecesinde herkesin kendi masalını yazmaya karar verişini kutluyoruz. Mucizelerle dolu bir aşk masalıyla tanışın!



EVLER CİNLER PERDELER



Lyudmila Petruşevskaya

JAGUAR



Yaşamın zorlukları, tuhaflıkları ve gizemi karşısında tüm şartlara rağmen bazen gerçeklik içinde bazen de gerçekliği aşarak masalsı bir dünyayı anlatan bir yazar. Fantastik gerçekçilik türündeki roman, dünyamızdaki sıradan ile sıradışı arasındaki görünmez perdeyi aralıyor.



BAYAN WASTAWAY'İN ÖLÜMÜ



Ruth Ware

İTHAKİ



Eve gelen bir mektupla büyükannesinden kalan mirası öğrenen Hal ve gerilim dolu tükenmeyen bir macera. İki büyükannesi de hayatta olmayan biri, herkesi kandırarak hak etmediği bir mirası elde edebilir mi? ‘Asla kendi yalanlarına inanma!’