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Ekim ayında okunacak favori 5 kitap

Ekim ayında okunacak favori 5 kitap

Elele bu ayın en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor.

GECE YARISI GÜNEŞİ

Stephenie Meyer
EPSİLON

Alacakaranlık serisiyle tam on yıl sonra tekrar buluşuyoruz! Fakat bu kez, karizmatik vampir Edward Cullen’ın gözünden hikayenin en başına döneceğiz. Herkesin aklını okuyabilen bir vampirin zihninde sürüklenirken efsanevi bir aşka başka bir taraftan tanık oluyoruz. “Ve aslan, kuzuya aşık olur!”

XX’İN ERKEK KARDEŞİYİM

Fleur Jaeggy
CAN

Olağanüstü bir hayal gücünün eseri olan bu eser; delilik, intihar, intikam dolu öyküleri hasarlı ve hissiz karakterle bir araya getiriyor. Yalnızlık ve tedirginlik hisleriyle karşılaşmak için sayfalar arası bir gezintiye davetlisiniz.

MERKÜR VE MUCİZE

French Oje
DEX

Hayatının aşkını bekleyenler, sıkıcı evliliğini savunanlar, kendini baştan yaratanlar… Bir oyun gecesinde herkesin kendi masalını yazmaya karar verişini kutluyoruz. Mucizelerle dolu bir aşk masalıyla tanışın!

EVLER CİNLER PERDELER

Lyudmila Petruşevskaya
JAGUAR

Yaşamın zorlukları, tuhaflıkları ve gizemi karşısında tüm şartlara rağmen bazen gerçeklik içinde bazen de gerçekliği aşarak masalsı bir dünyayı anlatan bir yazar. Fantastik gerçekçilik türündeki roman, dünyamızdaki sıradan ile sıradışı arasındaki görünmez perdeyi aralıyor.

BAYAN WASTAWAY'İN ÖLÜMÜ

Ruth Ware
İTHAKİ

Eve gelen bir mektupla büyükannesinden kalan mirası öğrenen Hal ve gerilim dolu tükenmeyen bir macera. İki büyükannesi de hayatta olmayan biri, herkesi kandırarak hak etmediği bir mirası elde edebilir mi? ‘Asla kendi yalanlarına inanma!’

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