Evinizi pireler mi bastı?

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Minik arkadaşınız küçük gezintisinden eve pirelerle dönmesin!

Evinizi pireler mi bastı?

Yolda minik bir kedi ya da köpek gördüğünüzde dayanamayıp eve alanlardansanız, evinizi pirelerin basma potansiyeli yüksek! Özellikle hayvanseverlerin başına gelebilecek olan bu durum illa ki bir sokak kedisi ya da köpeği ile evinize gelmiyor. Aynı zamanda dışarıya dolaşmaya çıkan kedi ya da köpeğiniz başka hayvanlardan aldığı pireleri de evinize misafir olarak getirebiliyor. Ve eğer bu durumun farkına erken varmazsanız tüm evi saran pire kabusu gerçeğe dönüşebiliyor. Pirelerin yayılma hızı hakkında karşımıza çıkan rakamlar da oldukça ürkütücü. Bir dişi pire her gün ortalama 50 yeni yumurta bırakıyor. İşte bu üreme hızına karşı pirelerle başa çıkma yolları;

