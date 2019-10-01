Kedi kumu ile ilgili tüm sorular. Kumun, kedinizin sağlığını korurken, evinizin hijyenini bozmamasını ve kötü kokuların önlenmesini istiyorsunuz. Bu yazı kedinizin sağlını korurken, evin hijyenini nasıl sağlayacağınız ile ilgili kedi kumu ipuçları ve kuma dair öneriler sunuyor.

Evimizdeki minik, bıyıklı dostumuzun bizden beklediği biraz mama, temiz bir kum ve tabii ki bolca sevgi. Biz de onun için her şeyin en iyisini istiyoruz. Ancak söz konusu kedi kumu ve kedi tuvaleti olduğunda kafamız biraz karışabilir. Onun sağlığı için en kaliteli mamadan kaçınmazken, kum konusunda aynı özeni gösteremeyebiliyoruz. Bunun sebebi ise kedi kumu konusunun biraz daha karışık olması. Kedimiz için en uygun kumu bulmaya çalışırken bir yandan da evimizin hijyenini düşünüyoruz. Koku bu konudaki en büyük problem. Neyse ki hem evin hijyenini hem kedimizin sağlığını koruyacak formülü üretmek mümkün.









Evinizin hijyeni için önemli olan doğru kedi kumu tercihi aslında kedinizin sağlığı için de bir o kadar önemli





Kedi Kumu Nasıl Olmalıdır?

Kediniz, kumu ile mutlu mesut oynarken kum etrafa dağılıyor, koku yayıyor ve temizlemek her seferinde güçleşiyor. Kedi kumu ile ilgili tüm bu sorunları minimize etmek mümkün. Evinizin hijyeni için önemli olan doğru kedi kumu tercihi, aslında kedinizin sağlığı için de bir o kadar önemli…





Doğru Tercih: Topaklanan Kedi Kumu

Kedi kumu tercihinizi öncelikle topaklananlardan yana kullanmanızı tavsiye ederiz. Topaklanan kum, kokuyu daha çabuk hapseder ve temizlemesi daha kolaydır. İnce taneli kum daha kısa sürede topaklandığından, ince taneliyi tercih etmeniz kokunun daha hızlı hapsedilmesini sağlayacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken şey; çok ince taneli bir kum tercih etmemek. Çok ince taneli olan bir kedi kumu, kedinizin solunum yollarını ve gözlerini riske atar. Çok kalın taneli bir kum ise kedinizin eşelemesini zorlaştıracaktır ve patilerine zarar verir. Hem evinizin hijyeni hem de kedinizin sağlığı açısından kum tercihiniz ince kumdan yana olmalı ancak kedinizin sağlığını da gözeterek çok ince bir kumdan kaçınmalısınız.





Uzak Durun: Kristal Kedi Kumu

Kristal kum, en hijyenik kedi kumu olarak bilinir. Kokuyu daha hızlı hapsediyor, kedinin patileri arasında kalmıyor dolayısıyla kum taneleri eve dağılmıyor. Hatta bazı türleri suda çözünüyor. Evinizin hijyeni için harika görünen bu kum, ne var ki kedinizin ve sizin sağlığınızı tehdit ediyor. Kristal kumun ana maddesi silika isimli bir madde. Kot taşlama işçilerinin yakalandığı silikozis hastalığının temel sebebi bu silika maddesinin solunması. Kumunu değiştirirken sizin de soluduğunuz bu maddeyi kristal kum kullanıyorsanız kediniz her tuvalette soluyor demektir. İnsanların ciğerlerinden çok daha küçük ciğerlere sahip olan kediler, doğal olarak bu konuda insanlardan daha dayanıksızdır. Üstelik patilerine yapışan maddeyi yalayarak temizlediklerinden bu madde midelerine de ulaşır ve dehidrasyondan kansere kadar birçok hastalığa sebep olur.





O Bir Kanserojen: Kokulu Kedi Kumu

Kokulu kedi kumu hoş bir kokuya sahiptir ve dışarıya yayılan kötü kokunun maskelenmesini sağlar. Ancak bu yöntem de sağlık konusunda tartışmalıdır. Kokulu kedi kumlarında diğer kumlara nazaran daha fazla kimyasal vardır. Bu kimyasallar kedinizin derisinde tahrişe hatta bazı deri hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca kediniz temizlemek için patilerini yaladığında, bu kimyasallar kedinizin midesine ulaşacaktır.





Doğal Yollar İle Kedi Kumu Temizliği

Kedi kumu temizliği için öncelikle küçük bir kedi kumu küreğine ihtiyacınız var. Her gün kedinizin kumundaki topaklanan bölgeyi bu kürek aracılığıyla almalısınız. Bu işlem esnasında eldiven kullanmanız hijyen açısından faydalı olacaktır. Kum kabını ise ayda bir tamamen boşaltmalı ve yıkayarak temizlemelisiniz. Yıkama işlemi esnasında ılık su kullanmalısınız. Ilık su ile doldurduğunuz kaba biraz sirke ya da karbonat ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kokuyu engelleyebilir ve kediniz için doğal yollar ile hijyen sağlayabilirsiniz.





Hijyen Önemli: Kedi Tuvaleti Seçimi

En yaygın kullanılan kum kabı üstü açık standart kedi tuvaleti. Ne var ki bu kapta etrafa dağılmasını engellemek zor. O yüzden önerimiz kapalı kum kapları. Sallanan bir kapı ile kediniz kolayca giriş çıkış yapabilir. Üstü kapalı olduğu için kedinizin eşelemesi sonucu etrafa kum sıçramaz. Kokuları büyük oranda azaltır. Bu konuda dikkat edebileceğiniz şey kapalı kum kabı daha az hava aldığı için günlük temizliğe özen göstermeniz, kedinizin konforu için önemli. Bunun dışında kendi kendini temizleyen ya da üstteki kabı sadece yukarı çekerek kumları eleyebileceğiniz kedi tuvaleti seçenekleri de mevcut. Bütçenize ve kullanım konforunuza göre bir seçenek yaratabilirsiniz.



