Kimi sandalyeden atlıyor kimi yere dondurma düşürüyor. İşte farklı ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri… Yak bütün fotoğrafları Ekvator’da yaşayanlar gece yarısında bahçelerine veya tarlalarına koydukları maket adamları, korkulukları yakıyorlar. Böylece yeni yılda kötü şansın peşlerini bırakacağını düşünüyorlar. Bir diğer gelenekleri ise o yıl çektirdikleri fotoğrafları yakmak. Bunun fotoğrafta bulunan kişiyle bağlarını güçlendireceğine inanıyorlar.
Aşk mı, para mı, huzur mu? Güney Amerikalılar yılbaşında içlerine renkli iç çamaşırı giyiyorlar. Her renk farklı bir anlam ifade ediyor. Kırmızı renk giyenler aşkı bulacağına, sarı renk giyenler zengin olacağına, beyaz giyenler ise barış ve huzur dolu bir sene geçireceklerine inanıyorlar. Bunun bir benzeri de bildiğiniz gibi Türkiye’de yaşanıyor. Kırmızı iç çamaşırı giymenin şans getirdiğine inanılıyor.
Üzüm bereketi İspanyollar gece saat 12’yi vurduğunda ağızlarına 12 tane üzüm atıyor ve bunları yemeye başlıyorlar. 12 üzüm, 12 aya karşılık geliyor. Tüm yıl boyunca şansın peşlerini bırakmayacağını düşünüyorlar. Tüm yıl seyahat Yılbaşı günü Kolombiya halkı evlerindeki bavulları alıyor ve tüm gün yanlarında taşıyorlar. Tüm gün bavullarını taşıyarak sene boyunca bol bol yolculuk yapacaklarını düşünüyorlar
İyi yıllar inekler İnekleriyle ünlü olan Belçika, yeni yıl gecesi de onları unutmuyor. Çiftçiler, geçim kaynakları olan ineklerin yanına giderek onlara güzel bir yıl diliyorlar.
Mezarlık ziyareti Şilili kişilerin ailelerine olan bağlılıkları yılbaşı gecesinde de devam ediyor. Yeni yıla girmeden mezarlıklara giden vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını ziyaret ediyorlar.
Bol ye, bereket gelsin Estonyalılar için yılbaşı tam anlamıyla bir ziyafet havasında geçiyor. Gün içinde tam yedi kez yemek yiyorlar. Bu kadar çok yemek yemelerinin sebebi ise, bereketli bir yıl geçirmek istemeleri.