Gece bisiklet keyfi

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XFire LED Tail Light sayesinde artık geceleri de bisikletle gezmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Avrupa şehirlerinin pek çoğunda görünce insan özeniyor. Her yerde bisikletliler, her yerde bisiklet parkları... Özellikle son günlerde bizi de aldı bir bisiklet sevdası. Sahil boyunca ve parklarda bisiklet yolları da var hazır. Üstelik, XFire LED Tail Light sayesinde artık geceleri de bisikletle gezmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu alet, bisikletin iki yanına lazer yardımıyla 1.5 kilometreye kadar görünebilen bir bisiklet yolu çizebilmesinin yanı sıra yağmur-çamurda da işinizi kolaylaştırıyor. Fiyatı 40 dolar olan bu yardımcıyı amazon.com ve ebay.com’da bulabilirsiniz.