Hababam müze!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan 'Hababam Sınıfı'nın çekildiği Adile Sultan Kasrı'ndaki sınıf müzeye dönüştürüldü

Müzede filmin oyuncuları Adile Naşit, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin birer silikon heykeli de bulunuyor. Açılış törenine aralarında Halit Akçatepe, Ercan Gezmiş, Ahmet Arıman ve Tuncay Akça’nın bulunduğu oyuncular katıldı. İstanbul Milli eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle oluşturulan müzenin açılışında konuşan Hababam Sınıfı’nın ‘Postal Rıza’sı Ercan Gezmiş “Ben ve bütün arkadaşlarım ve sizler, onlarca kere bu filmi seyretmiş olmamıza rağmen, bu akşam bile yayımlandığında sanki ilk defa izliyormuş gibi o lezzeti alıyoruz” dedi. Müzeye dönüştürülen sınıfta sobanın içine girmiş ‘Güdük Necmi’, onun başında dikilen ‘Kel Mahmut’, öğretmen masası önünde ‘Hafize Ana’ ve sırasında oturan ‘İnek Şaban’ heykelleri bulunuyor. Duvarları film karelerinden fotoğraflarla süslenen sınıfta, hayatını kaybedenlerin fotoğrafları da oturdukları sıraların üzerine duruyor.