Yeni kitabı Tüy Siklet ve televizyonda Elif ile Lezzet Yolculuğu programından tanıdığımız Elif Edes Tapan’dan tam da yaza uygun hafif ve lezzetli tarifler aldık.

Hazırlayan: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



Akça armut

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

4 kişilik

Malzemeler:

• 8 adet akça armut

• 300 ml yeşil elma suyu

• 1 tatlı kaşığı pekmez

• Taze nane



Hazırlanışı:

Armutları sapları kalacak şekilde soyun, altlarını hafif keserek düz durmalarını sağlayın. Ufak bir tencereye armutları ve yeşil elma suyunu koyun. Kısık, orta ateşte armutlar yumuşayana kadar 15 dakika civarı pişirin. Armutlar yeterince yumuşayınca pekmez ilave edin. Bir dakika sonra armutları tencereden alın. Pekmezli armut suyunu kısık ateşte ağdalı sos kıvamına gelene kadar çektirin. Armutlara taze nane yaprakları ilave edin, çektirilmiş sos gezdirerek servis edin.



Şefin önerisi

Akça armutların yanında vanilyalı dondurma servis edilebilir.







Fıstıklı egzotik tavuk

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10-15 dakika

4 kişilik

Malzemeler:

• 1 adet top salata

• 2 adet tavuk göğüs

• 150-200 gr işlenmemiş fıstık

• 4-5 adet taze soğan

• 1/2 demet kişniş

• 1/2 lemon grass (limon otu)

• 1 portakal rendesi

• 1 tutam acı biber

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1-2 tatlı kaşığı susam yağı

• 1 yemek kaşığı soya sos



Hazırlanışı:

Salata yapraklarını dikkatlice yırtmadan ayırın, gerekirse dış kenarları makas ile kesin. Tavukları ufak küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağında pişirin, olmasına yakın doğranmış taze soğanları ilave edin, birlikte 1-2 dakika pişirin ve altını kapatın. Susam yağı, soya sos, fıstıklar, kişniş yaprakları, ince halka şeklinde doğranmış lemon grass, portakal rendesi, biber ilave edin. Tümünü karıştırın, salata yaprakları içerisinde sunabilirsiniz.







Rozbif

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Bekleme süresi: 2 saat

4 kişilik

Malzemeler:

• 1-1.5 kg bonfile

• 1 kaşık zeytinyağı

• Taze çekilmiş karabiber

• İri tuz

• Mevsimine göre garnitür; taze incir, rokfor peyniri, tarhun



Hazırlanışı:

Bonfileyi temizleyin, fırına girecek bir kaba koyun, üzerine zeytinyağı gezdirin, biber ve az tuz serpin. 220 derece ısıtılmış fırına koyarak 5 dakika pişirin. Fırın ısısını 180 dereceye indirin, kısa bir süre kapağı hafif açık bırakarak ısının düşmesini sağlayın. Bonfileyi 20-25 dakika daha pişirin. Fırından çıkan bonfilenin arzu edilirse sıcakken bir kısmı yenebilir. Tamamı veya kalanını oda sıcaklığına geldiğinde, içi kağıtlı folyo veya streç filme sararak buzluğa koyun. Donmasına yakın çıkartarak arzu ettiğiniz kalınlıkta dilimler kesin. Mevsimine göre farklı garnitürler veya sos ile servis edin.







Fırında peynirli kabak

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

4 kişilik

Malzemeler:

• 2 adet kabak

• 1 yumurta

• 10-15 adet ufak çekirdeksiz yeşil zeytin

• 1 avuç ceviz

• Kıyılmış maydanoz

• 200-250 gr beyaz peynir



Hazırlanışı:

Kabakları yıkayın, kabuklarını soyun. Uzunlamasına ikiye kesin. Kabakların çekirdekli bölümünü çay kaşığı ile oyun. Peynir, yumurta, maydanoz, ceviz, zeytini karıştırın. Hazırlanan kabakların içlerine doldurun. 180 derece ısıtılmış fırında 15-20 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.



