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Hayata İmza Atan Kadınların Gecesi

Tören öncesinde kırmızı halı heyecanı Vecihe Sözeri’nin sunumuyla canlı olarak elele.com.tr ve Elele Facebook sayfasından yayınlandı.
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