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Instagram'a 5 yeni fitre

Instagram kullanıcılarına beş yeni fotoğraf filtresi daha sundu.
Instagram'a yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte uygulamaya 5 yeni filtre daha eklendi. Bunlar Slumber, Crema, Ludwig, Aden ve Perpetua... 
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