Instagram'a 5 yeni fitre

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Instagram kullanıcılarına beş yeni fotoğraf filtresi daha sundu.

Instagram'a yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte uygulamaya 5 yeni filtre daha eklendi. Bunlar Slumber, Crema, Ludwig, Aden ve Perpetua...